我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Nvidia又會在中國引發「後門」爭議？傳AI晶片可定位追蹤 以打擊走私

喬州共和黨鐵票倉州眾議會補選 民主黨候選人爆冷勝選

民建中央一二把手神隱逾40天 港媒：不尋常

記者陳湘瑾／綜合報導
民建中央主席郝明金，至少已40天未公開露面。（新華社）
民建中央主席郝明金，至少已40天未公開露面。（新華社）

中共中央3日在中南海召開黨外人士座談會，就今年經濟形勢和明年經濟工作聽取各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表的意見建議。港媒專欄指出，民建中央主席郝明金、常務副主席秦博勇雙雙神隱，迄今至少40天，民建一二把手長期「失蹤」，確實不同尋常。

中國民建中央副主席、全國政協副主席秦博勇已神隱多時。（中新社）
中國民建中央副主席、全國政協副主席秦博勇已神隱多時。（中新社）

中國一直聲稱實施「中共領導的多黨合作制」，在中國共產黨以外有八大民主黨派，它們是中國國民黨革命委員會（民革）、中國民主同盟（民盟）、中國民主建國會（民建）、中國民主促進會（民進）、中國農工民主黨（農工黨）、中國致公黨（致公黨）、九三學社、台灣民主自治同盟（台盟）。

但根據新華社的報導，在座談上，各民主黨派之中，唯獨民建中央既不是由郝明金或秦博勇（女）發言，而是由副主席孫東生發言。

據指出，10月28日，中共中央統戰部部長李幹傑向黨外人士通報20屆四中全會精神時，七大民主黨派的一把手都有參加，唯獨民建中央不是。

此外，10月30日，民建中央學習四中全會精神座談會在北京召開，當時也是由孫東生出席會議，郝明金和秦博勇沒有參加；郝、秦兩人也沒有參加全國人大常委會會議或全國政協常委會會議。

直到11月12日，民建中央經濟形勢分析座談會在北京召開時，民建官網才報導，「受郝明金主席、秦博勇常務副主席委託，民建中央副主席孫東生主持會議。」

儘管如此，文章認為，官拜國家領導人的民建一二把手長期「失蹤」，確實不同尋常。

據介紹，69歲的郝明金，曾任山東大學法學院副院長、山東省高級人民法院副院長、國家監察部副部長，2017年12月擔任民建中央主席，2018年起擔任全國人大副委員長。

61歲的秦博勇，也是政法系統出身，曾任民建河北省委主委、河北省副省長、國家審計署副審計長，後來升任民建中央常務副主席、全國政協副主席。

民主黨 中共 國民黨

上一則

中國國防部開X帳號稱「我們來了」 網：怎可翻牆？

下一則

中出口飆 紐時：人民幣匯率「被低估三分之一」 全球最扭曲

延伸閱讀

紐約客談／餐桌與帳單現實 超越黨派和族裔

紐約客談／餐桌與帳單現實 超越黨派和族裔
中日緊張…但中國民眾這次不抵制日貨？港媒曝原因「沒必要」

中日緊張…但中國民眾這次不抵制日貨？港媒曝原因「沒必要」
圍網阻燃性不合格 港大火增至151死 已拘14人涉「誤殺」

圍網阻燃性不合格 港大火增至151死 已拘14人涉「誤殺」
火光照夜空…香港大埔宏福苑陷火海傳爆炸聲 已釀12死、16傷

火光照夜空…香港大埔宏福苑陷火海傳爆炸聲 已釀12死、16傷

熱門新聞

中華民國國防部參謀本部前參謀次長吳石為中共在台諜報人員。（圖／取自微博）

繼發現戶籍卡後 河南發現吳石「履歷表」曾獲獎章

2025-12-02 20:10
金髮碧眼的小女兒非常可愛。（取材自微博）

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

2025-12-04 08:30
翁帆（紅圈左）和母親（紅圈右）一同出席「筆陣橫掃——舒同120周年誕辰書法文獻展」。（視頻截圖）

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

2025-12-04 07:30
法國總統馬克宏訪華，嚴月霞擔任「第一夫人」布麗姬保鏢。(視頻截圖)

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

2025-12-07 21:20
中印邊境中國一側機器人站崗？疑印方人員拍攝視頻在印度流傳。（取材自鳳凰衛視）

中派機器人守中印邊境？網：不擔心高原反應

2025-12-03 20:41
「芳華」由馮小剛執導。(取材自豆瓣電影)

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

2025-12-07 11:11

超人氣

更多 >
柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生

柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生
騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元

騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元
華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛

華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛
停鑄1分硬幣後 下一個淘汰將是紙本支票？

停鑄1分硬幣後 下一個淘汰將是紙本支票？
川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位

川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位