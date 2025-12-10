Nvidia H200晶片准入 中觀察家：不信任、不需要

川普宣布將允許Nvidia向中國出售H200晶片，但中國有科技業觀察家稱，Nvidia此舉是要清庫存，也是拯救美國的經濟，中國既不信任，也不需要。（路透）

美國總統川普 8日證實將允許Nvidia輝達 （另稱英偉達）向中國出售H200晶片，且美國政府將抽取25%分潤。中國科技業觀察家項立剛分析稱，Nvidia此舉是要清庫存，也是拯救美國的經濟， 中國既不信任、也不需要。另有分析指出，H200對美國是「最危險但又最安全的妥協品」，對中國而言，H200恰恰也「剛好夠用，不至於翻臉」。

項立剛9日在觀察者網發表評論指出，相信H200晶片會面臨H20晶片一樣的情況中國會冷處理，不可能出現較大規模銷售。

項立剛稱，輝達積累大量H200晶片、H20晶片，這些晶片不賣出去，Nvidia的經濟危機就會暴露出來，不但會影響Nvidia的營收和利潤數據，甚至會導致輝達股價出現大幅度下跌，導致美股出現大問題。開放H200晶片向中國出售，就是Nvidia要清庫存，也是拯救美國經濟。

項立剛稱，對中國而言，中美博弈幾個核心問題並沒有解決：

一、Nvidia晶片沒有供貨安全，美國今天可以解禁H200晶片向中國銷售，明天就可以把這些晶片禁了，中國如果要依賴美國晶片，就永遠沒有自己的供貨安全。

二、Nvidia晶片沒有使用安全，Nvidia晶片有後門，如果中國大規模使用這樣的晶片，被美國管控，中國還要發展自己的人工智慧 嗎？

三、中國不是做不出自己的人工智慧晶片，現在中國智算中心基本可以滿足需要，中國不再採購H20後並沒有出現晶片荒。

項立剛還強調，很快中國會出現算力的過剩，Nvidia向中國銷售H200晶片，基本上是一廂情願，中國不買H20晶片，不完全是性能，就是不信任，也是不需要。這種不信任和不需要，H200晶片也是一樣。

觀察者網「心智觀察所」分析指出，這次可說是美國對華科技遏制政策的首次重大鬆動。中國企業可用更先進的算力「養」模型、「攢」數據，同時反哺國產晶片生態。如果中國可以透過多元化採購的敘事取代對美「脫鉤」敘事，那麼「壞事」也是可以變成「好事」的。

分析還稱，站在更高角度，這件事應理解為中國的一次外交勝利，是川普的一次主動「示好」，凸顯了中國在中美博弈中的籌碼優勢。

此外，根據「愚園炒家」分析，本質上是把「卡脖子」升級成「收算力稅」。這件事，對Nvidia是大利好，對中國AI公司是「雪中送炭+枷鎖並存」，對中國國產GPU和本土供應鏈則會重塑格局。