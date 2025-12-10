暗批美國…中國總理李強出席「一加十」 稱關稅戰損人損己

國務院總理李強9日與國際經濟組織領袖舉行「一加十」對話會時，呼籲貿易夥伴攜手開放合作。（美聯社）

中國國務院總理李強 昨日在北京與國際經濟組織領袖舉行「一加十」對話會時表示，2025年各種經貿限制嚴重衝擊世界經濟，關稅 的損人損己，後果日益顯現。他呼籲貿易夥伴抵制不斷升高的保護主義，攜手堅定開放合作。此外，墨西哥 國會預定本周辯論一項法案，內容是加徵中國等亞洲國家最高達50%的進口關稅。

綜合新華社、香港電台報導，今年「一加十」對話會的主題是「共商全球治理，共謀全球發展」。李強表示，今年世界經濟波動曲折，在逆風之中艱難前行。這一年來，單邊主義、保護主義上升，地緣政治動盪加劇，全球治理效能不足等問題更加突出。

李強暗批美國說，從今年初起，關稅大棒在世界揮舞，但關稅的損人損己後果日益顯現，各方維護自由貿易的呼聲愈來愈強烈。

路透指出，中國今年前11月累計的貿易順差已突破1兆美元新高，即與美國的關稅政策有關，這使得中國貨物被轉向其他市場，從而給其他經濟體的製造業帶來壓力。報導並指，中國巨額的貿易順差及不願改革出口導向經濟的現狀，直接推高了全球關稅。

李強表示，自由貿易、協同創新都不是單打獨鬥可以實現，唯有開放合作才能創造更大增量空間、保持產供鏈穩定暢通、加快技術和產業升級。他呼籲加大市場相互開放，避免經貿問題泛政治化、泛安全化。

他形容今年中國經濟「頂壓前行」，有信心有能力完成全年經濟社會發展目標任務。中國官方年初將今年經濟增長目標設定為5%左右；中國今年前三季GDP年增5.2%。

就國際參與，李強表示，中方願同各方一道，提升多邊機制權威和效能，中國也將繼續積極承擔與自身能力相匹配的國際義務。

另一方面，墨西哥執政黨的三名國會議員透露，預定本周開始辯論一項法案，內容是要調高對中國及其他亞洲國家商品的關稅，但此舉面臨中國與墨西哥商界強烈反對。

路透報導，這項提案計畫加徵最高達50%的進口關稅，鎖定的目標是來自中國以及印度、南韓、泰國和印尼等尚未與墨西哥簽署貿易協定的亞洲國家的汽車、紡織品、服裝、塑膠、鋼鐵等商品。

路透引述分析人士稱，關稅措施目的在於安撫美國。彭博社也指，華盛頓近月來不斷敦促北美夥伴「同步」提高對華壁壘，墨西哥此舉因此被視為向美國遞交「投名狀」。

美國戰略與國際研究中心（CSIS）美洲項目的坎佩羅認為，美國不會允許中國把墨西哥當作後門。墨西哥分析師西勒表示，此舉只有兩個目的，一為增加財政收入，二是向川普示好。