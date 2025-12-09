我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

搭長途飛機 這款神奇果汁+簡單動作就能緩解腰痠背痛

無人機空投牛排、蟹腳、大麻進南卡監獄 獄警攔截查辦

H200晶片獲准銷中 中國觀察家：不信任也不需要

記者陳湘瑾／即時報導
川普宣布將允許輝達向中國出售H200晶片，但中國科技業觀察家稱，輝達此舉是要清庫存，也是拯救美國的經濟，中國既不信任，也不需要。（路透）
川普宣布將允許輝達向中國出售H200晶片，但中國科技業觀察家稱，輝達此舉是要清庫存，也是拯救美國的經濟，中國既不信任，也不需要。（路透）

川普總統8日證實將允許Nvidia輝達(另稱英偉達)向中國出售H200晶片，且美國政府將抽取25%分潤。中國科技業觀察家項立剛分析稱，輝達此舉是要清庫存，也是拯救美國的經濟，中國既不信任，也不需要。

項立剛9日在觀察者網發表評論指出，相信H200晶片會面臨H20晶片一樣的情況，中國會冷處理，不可能出現較大規模銷售。

項立剛稱，輝達積累大量H200晶片、H20晶片，這些晶片不賣出去，輝達的經濟危機就會暴露出來，不但會影響輝達的營收和利潤數據，甚至會導致輝達股價出現大幅度下跌，導致美股出現大問題。開放H200晶片向中國出售，就是輝達要清庫存，也是拯救美國經濟，

項立剛稱，對於中國而言，中美博弈幾個核心問題並沒有解決：

一、輝達的晶片沒有供貨安全，美國今天可以解禁H200晶片向中國銷售，明天就可以把這些晶片禁了，中國如果要依賴美國晶片，就永遠沒有自己的供貨安全。

二、輝達晶片沒有使用安全，輝達晶片有後門，可以通過這些後門，管控晶片使用情況。如果中國大規模使用這樣的晶片，被美國進行管控，中國還要發展自己的人工智慧嗎？

三、中國不是做不出自己的人工智慧晶片，現在中國智算中心基本可以滿足需要，中國不再採購H20晶片之後並沒有出現晶片荒，也沒有晶片供不應求的短缺現象，所有智算中心都在正常運行，甚至有些智算中心吃不飽。

四、中國用創新的技術，把各地智算中心都整合起來，進行算力調度，哪個地方需要更多算力，可以把其他地方的算力調度過來。不需要建設大量單個智算中心，可以把已經建設的智算中心形成合力。

項立剛最後強調，很快中國會出現算的過剩，輝達向中國銷售H200晶片，基本上是一廂情願，中國不買H20晶片，不完全是性能，就是不信任，也是不需要。這種不信任和不需要，H200晶片也是一樣。

輝達 人工智慧 川普

上一則

湖北公布首個省級社會科學AI模型 稱突破「內容幻覺」難題

延伸閱讀

Nvidia售中H200晶片挨批 黃仁勳恐被要求到國會作證

Nvidia售中H200晶片挨批 黃仁勳恐被要求到國會作證
川普幫忙打點Nvidia H200銷中 潛在商機至少80億美元

川普幫忙打點Nvidia H200銷中 潛在商機至少80億美元
美對H200分潤怎麼抽？白宮：從台灣出口時徵收25%關稅

美對H200分潤怎麼抽？白宮：從台灣出口時徵收25%關稅
川普：台灣晶片產業正移向美國 很快取得50%市場

川普：台灣晶片產業正移向美國 很快取得50%市場

熱門新聞

中華民國國防部參謀本部前參謀次長吳石為中共在台諜報人員。（圖／取自微博）

繼發現戶籍卡後 河南發現吳石「履歷表」曾獲獎章

2025-12-02 20:10
金髮碧眼的小女兒非常可愛。（取材自微博）

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

2025-12-04 08:30
翁帆（紅圈左）和母親（紅圈右）一同出席「筆陣橫掃——舒同120周年誕辰書法文獻展」。（視頻截圖）

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

2025-12-04 07:30
法國總統馬克宏訪華，嚴月霞擔任「第一夫人」布麗姬保鏢。(視頻截圖)

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

2025-12-07 21:20
中印邊境中國一側機器人站崗？疑印方人員拍攝視頻在印度流傳。（取材自鳳凰衛視）

中派機器人守中印邊境？網：不擔心高原反應

2025-12-03 20:41
香港添馬公園附近的維多利亞港10月25日舉行「維港海上大巡遊2025」，一個泡泡瑪特的拉布布巨型充氣雕塑漂浮在喇面上。（路透）

中日緊張…但中國民眾這次不抵制日貨？港媒曝原因「沒必要」

2025-12-06 01:05

超人氣

更多 >
好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了

好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了
高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了
憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高

憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高
別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理

別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理
海濱小鎮曾風景如畫 如今「天堂變煉獄」同一街3起謀殺

海濱小鎮曾風景如畫 如今「天堂變煉獄」同一街3起謀殺