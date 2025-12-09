超英超美 澳媒：中國在74項關鍵技術中66項領先 美僅8項

11月在深圳國際會展中心（寶安）舉辦的第27屆高交會上，宇樹機器人進行拳擊賽。（中通社）

澳洲 廣播公司（ABC）月8日發表評論文章稱，澳洲戰略政策研究所近期發布的一項報告顯示，在人工智能、國防、航天、能源、生物技術等多個領域，中國都已達到世界先進水平，將世界其他地區甩在身後。分析人士表示，中國在科技領域的進步速度是全球獨一無二的，中國曾試圖追趕西方，現在中國已經趕上了，但西方未來可能無法再追上中國。

觀察者網報導，這份關鍵技術追蹤報告顯示，中國不斷在高影響力研究領域取得進展，持續拉開與世界其他地區的差距，美國正逐漸喪失技術優勢。澳洲戰略政策研究所表示，在報告追蹤、評估的74項關鍵技術中，中國在66項上領先，美國則在剩餘8項技術上保持優勢。

報告稱，AI 領域8項技術中，中國在7項上領先；先進材料和製造技術的13項技術，中國全部領先；國防、航天、機器人和交通運輸的7項技術，中國也都位居首位；能源與環境領域的10項技術，中國領跑其中9項；生物技術、基因與疫苗領域的9項技術中，中國在5項技術上領先。

ABC指出，就在最近幾個月裡，中國剛展現一系列令人矚目的技術和工程奇蹟。例如，中國國防科技大學實驗室6月展示了一款蚊子大小的仿生機器人，可用於執行戰場偵察等特殊任務。橫跨貴州省貞豐縣與關嶺縣的花江峽谷大橋9月底建成通車，它是世界第一高橋。

11月27日，DeepSeek 團隊發布數學推理模型DeepSeekMath-V2，以自驗證方式突破了目前AI在深度推理方面的局限，展現了強大的定理推理能力，這是首個能在國際數學奧林匹克競賽上斬獲金牌的開源AI模型。

上個月，第27屆中國國際高新技術成果交易會在深圳舉行。報道稱，會上展示的人形機器人、無人機和電動垂直起降飛行器（eVTOL）等設備令人眼花繚亂，現場的機器人格鬥表演更是給觀眾留下深刻印象。

ABC評論文章感嘆，「美國會發現他們別無選擇：中國不僅已強大到不可輕視，而且逐漸掌握了現代世界的關鍵。」