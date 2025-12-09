德國外長見韓正 盼稀土出口德企 韓正則促德恪守一中原則

我的頻道

中國新聞組／北京9日電
中國國家副主席韓正（右）8日在北京會見德國外長瓦德福（左）。（新華社）
中國國家副主席韓正昨日在北京會見德國外長瓦德福時強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，希望德方恪守一個中國原則，瓦德福則稱德國堅定奉行一個中國政策。

瓦德福在北京訪問期間受訪透露，德國企業不在中國發出的首批稀土通用出口許可證之列，直言仍要付出大量努力，說服北京恢復向德企出口稀土。

原定10月底的訪陸行臨陣喊停後，瓦德福昨日重啟訪問中國兩天，這是他首度訪問中國，目的之一是為德國總理梅爾茨明年初首次訪陸鋪路。他昨日分別與韓正、中國外長王毅、商務部長王文濤和中聯部長劉海星會面。

韓正會見瓦德福時說，中方願同德方加強溝通對話，推動中德全方位戰略夥伴關係邁上新台階。德方是歐盟核心大國，期待德方為推動中歐關係健康發展發揮積極作用。報導引述瓦德福表示，德國願做中國的可靠合作夥伴，期待與中方密切高層交往，深化全方位合作。

韓正在會面中也特別提及對台立場。瓦德福10月曾在路透專訪稱，德國「一中政策」不變且內容由德方自行決定，遭中國外交部反駁指「一中原則不可自定義」。

據中國外交部發布，王毅將瓦德福此訪一波三折形容為「好事多磨」。王毅向他強調，一中原則是中德關係重要政治基礎，沒有任何模糊空間，要求德方堅決反對並抵制任何「台獨」言行。王毅還提到日相高市早苗涉台「錯誤言論」的嚴重危害，「希望德方理解並支持中方正當立場」。

中德外長會談也談及俄烏戰爭，瓦德福希望中方發揮影響力，推動早日結束烏克蘭危機，王毅則重申中方立場，表示支持一切有利於和平的努力，並將繼續為此發揮建設性作用。

綜合路透、德國之聲報導，針對中國稀土出口問題，瓦德福昨在北京接受德媒訪問時坦言，中國距離同意為德國製造商所依賴的稀土礦物發放通用出口許可證，仍相去甚遠。

瓦德福向王文濤談及中國半導體、稀土和其他大宗商品交付中斷的問題，強調這些領域存在的不確定性都應消除。

王文濤表示，中方重視德方在出口管制、安世半導體等問題上的關切，「在稀土等領域逐步適用通用許可制度」，已採取安世半導體相關晶片出口許可豁免措施。

中國外交部長王毅（右）8日在北京與德國外交部長瓦德福舉行會談。（取自中國外交部網...
德國 稀土 王毅

