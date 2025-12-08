我的頻道

川普對日F-15遭雷達鎖定保持緘默 日相遇考驗

華人入籍考試少寫一個冠詞 「英文不行」未過關

「台灣地位已被七重鎖定」 王毅再嗆七個字嚴重警告日本

記者林則宏／即時報導
中共中央政治局委員、外交部長王毅8日在北京與德國外長瓦德福舉行會談時，藉機大談台灣問題並對再次嚴詞批評日本首相高市早苗日前涉台言論。（新華社）
中共中央政治局委員、外交部長王毅8日在北京與德國外長瓦德福舉行會談時，藉機大談台灣問題並對再次嚴詞批評日本首相高市早苗日前涉台言論。（新華社）

根據中國外交部今日零時許發布的新聞稿，中共中央政治局委員、外交部長王毅8日在北京與德國外長瓦德福會談時就台灣問題的歷史事實和法理經緯作了全面闡述，指稱台灣的地位已被《開羅宣言》等「七重鎖定」。日本現職領導人竟想借台灣生事，企圖向中國發出武力威脅，「是可忍孰不可忍」。

需注意的是，早年「是可忍，孰不可忍」在中國外交語境中是帶有強烈警告意味的政治用語，極少使用，一旦出現往往意味北京當局的忍耐已到極限，預示可能採取更強硬行動。‌

1962年中印邊境戰爭爆發前，人民日報9月22日曾發表題為《是可忍，孰不可忍》社論；1979年中共發動中越邊境戰爭時，2月17日人民日報也曾發表《是可忍，孰不可忍》的長篇通訊，。‌

1979年中共發動中越邊境戰爭時，2月17日，人民日報曾發表《是可忍，孰不可忍》...
1979年中共發動中越邊境戰爭時，2月17日，人民日報曾發表《是可忍，孰不可忍》的長篇通訊。（圖／取自百）

王毅告訴瓦德福，日本現職領導人日前竟然發出台灣有事日本就可以使用武力的荒謬言論，嚴重侵犯中國的主權和領土完整，公然違背迄今對中方所做的承諾，直接挑戰二戰勝利成果和戰後國際秩序，也對亞洲乃至世界和平帶來嚴重隱患。

王毅強調，台灣自古以來就是中國領土。王毅所說「七重鎖定」分別為：

1943年12月，中美英發表《開羅宣言》明確規定，日本戰後必須將所竊取於中國之領土台灣等歸還中國。

1945年7月，中美英共同簽署、後來蘇聯參加的《波茨坦公告》第八條規定，《開羅宣言》之條件必將實施。

1945年8月15日日本戰敗，日本天皇承諾忠實履行《波茨坦公告》各項規定並無條件投降。10月25日，中國政府宣布恢復對台灣行使主權，並在台北舉行中國戰區台灣省受降儀式。

1949年中華人民共和國中央人民政府取代中華民國政府成為代表全中國的唯一合法政府，自然對包括台灣在內的全部領土行使主權。

1971年第26屆聯大通過2758號決議，決定恢復中華人民共和國在聯合國的一切權利，並立即將台灣當局的「代表」從聯合國驅逐出去。聯合國的官方法律意見確定， 台灣就是中國的一個省。

1972年《中日聯合聲明》規定，日本國政府承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，充分理解和尊重中國政府關於台灣是中國領土不可分割的一部分這一立場，承諾堅持遵循《波茨坦公告》第八條的立場。

1978年《中日和平友好條約》確認，《中日聯合聲明》所表明的各項原則應予嚴格遵守。

王毅說，以上一系列鐵的事實從政治上、法理上充分證明台灣就是中國領土，台灣的地位已經被「七重鎖定」。圖謀「台獨」就是分裂中國領土，支持「台獨」就是干涉中國內政，既違反中國憲法，又違反國際法。

王毅指出，今年是中國人民抗日戰爭勝利80周年。日本作為戰敗國，尤應深刻反省，謹言慎行。但恰恰是這個曾經殖民台灣50年、對中國人民犯下累累罪行的國家，其現職領導人竟然想借台灣生事，企圖向中國發出武力威脅，是可忍孰不可忍。

王毅還強調，中國人民和世界上一切愛好和平的人民，都有責任維護聯合國憲章宗旨和原則，都有義務阻止日本再軍事化甚至企圖復活軍國主義的野心。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

日本 王毅 聯合國

