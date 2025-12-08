劍指日本？ 中俄時隔8年反導演習 「先做再說」有原因

我的頻道

中國新聞組／北京8日電
中俄時隔8年反導演習，強調「不針對第三方」。圖為今年8月兩國舉行「海上聯合-2025」。（新華社）
中俄時隔8年反導演習，強調「不針對第三方」。圖為今年8月兩國舉行「海上聯合-2025」。（新華社）

中國和俄羅斯近日舉行時隔8年再度聯手的反導聯合演習，與前兩次不同的是，此次演習結束後才對外公布信息，相同的是，兩國都強調聯演「不針對第三方」，不過時值中日關係高度緊張，中俄此說反而引來「此地無銀三百兩」、「欲蓋彌彰」的聯想，認為目的就是在對日示警。中國軍事專家則稱，演習結束後公布信息是為避免別有用心國家藉機炒作，但也不諱言聯演是「對地區內試圖進行軍事挑釁的力量非常明確的警告」。

12月6日晚間，中國國防部宣布，12月上旬，中俄兩軍在俄羅斯境內舉行第三次反導聯合演習，此次聯演不針對第三方，與當前國際和地區局勢無關。值得注意的是，中共政治局委員兼外長王毅才在上周赴莫斯科會見俄羅斯外長拉夫羅夫，王毅當時稱，中俄一致同意堅定維護二戰勝利成果，堅決遏止日本極右勢力破壞地區和平穩定、企圖再軍事化的挑釁行徑。此次中俄聯演被不少外媒視為其實是為警告日本而來。

這次是暌違8年，中俄兩軍再次舉行反飛彈聯合演習。第二次反飛彈聯合演習在2017年12於北京舉行，演習名稱為「空天安全─2017」，當時背景為美國在南韓部署薩德反飛彈系統，引起北京強烈反彈。

這次中俄聯演，雙方在演習結束後才對外公布信息，且是三次中信息最為簡潔的一次。環球時報引述軍事專家宋忠平表示，此次中國國防部選擇在演習結束後公布信息，降低了演習的敏感性和政治色彩，使演習更加專注於技術層面的合作與交流，且體現了軍事透明度以及對自身軍事能力的自信，同時也避免了一些別有用心國家藉機炒作。

對於中俄三次聯演均強調「聯演不針對第三方」，宋忠平表示，這是向國際社會傳遞一個明確的信息：中俄雙方之間的軍事合作是基於共同的安全利益和戰略需求，而非針對任何第三方。

但他也表示，當前日本不斷踐行新軍國主義，積極發展遠程導彈，對中國、俄羅斯等二戰戰勝國構成嚴重威脅，因此強化反導建設刻不容緩。旨在維護戰後秩序，防止某些戰敗國肆意妄為、改變戰後秩序，也充分說明，在涉及重大利益關切問題上，中俄必須攜手合作，共同夯實二戰戰後秩序。

報導並引述另一位不具名軍事專家表示，中俄舉行聯合反導演習體現出雙方戰略互信的不斷深化，「當前亞太地區出現了針對別國事務進行軍事介入和武力干預的聲音。作為兩個大國，中俄此次演習展示出雙方在防務層面合作的決心和能力，對於地區內試圖進行軍事挑釁的力量是非常明確的警告」。

時隔八年，中俄近日再度舉行反飛彈聯合演習。此示意圖為2016年9月14日「海上聯...
時隔八年，中俄近日再度舉行反飛彈聯合演習。此示意圖為2016年9月14日「海上聯合—2016」中俄海軍陸戰隊聯合演練結束後，兩國海軍陸戰隊指揮員擁抱慶賀。（新華社）

俄羅斯 日本 王毅

