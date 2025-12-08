劍指日本？ 中俄時隔8年反導演習 「先做再說」有原因

中俄時隔8年反導演習，強調「不針對第三方」。圖為今年8月兩國舉行「海上聯合-2025」。（新華社）

中國和俄羅斯 近日舉行時隔8年再度聯手的反導聯合演習，與前兩次不同的是，此次演習結束後才對外公布信息，相同的是，兩國都強調聯演「不針對第三方」，不過時值中日關係高度緊張，中俄此說反而引來「此地無銀三百兩」、「欲蓋彌彰」的聯想，認為目的就是在對日示警。中國軍事專家則稱，演習結束後公布信息是為避免別有用心國家藉機炒作，但也不諱言聯演是「對地區內試圖進行軍事挑釁的力量非常明確的警告」。

12月6日晚間，中國國防部宣布，12月上旬，中俄兩軍在俄羅斯境內舉行第三次反導聯合演習，此次聯演不針對第三方，與當前國際和地區局勢無關。值得注意的是，中共政治局委員兼外長王毅 才在上周赴莫斯科會見俄羅斯外長拉夫羅夫，王毅當時稱，中俄一致同意堅定維護二戰勝利成果，堅決遏止日本 極右勢力破壞地區和平穩定、企圖再軍事化的挑釁行徑。此次中俄聯演被不少外媒視為其實是為警告日本而來。

這次是暌違8年，中俄兩軍再次舉行反飛彈聯合演習。第二次反飛彈聯合演習在2017年12於北京舉行，演習名稱為「空天安全─2017」，當時背景為美國在南韓部署薩德反飛彈系統，引起北京強烈反彈。

這次中俄聯演，雙方在演習結束後才對外公布信息，且是三次中信息最為簡潔的一次。環球時報引述軍事專家宋忠平表示，此次中國國防部選擇在演習結束後公布信息，降低了演習的敏感性和政治色彩，使演習更加專注於技術層面的合作與交流，且體現了軍事透明度以及對自身軍事能力的自信，同時也避免了一些別有用心國家藉機炒作。

對於中俄三次聯演均強調「聯演不針對第三方」，宋忠平表示，這是向國際社會傳遞一個明確的信息：中俄雙方之間的軍事合作是基於共同的安全利益和戰略需求，而非針對任何第三方。

但他也表示，當前日本不斷踐行新軍國主義，積極發展遠程導彈，對中國、俄羅斯等二戰戰勝國構成嚴重威脅，因此強化反導建設刻不容緩。旨在維護戰後秩序，防止某些戰敗國肆意妄為、改變戰後秩序，也充分說明，在涉及重大利益關切問題上，中俄必須攜手合作，共同夯實二戰戰後秩序。