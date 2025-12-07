我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

眾院國防授權法案出爐 邀台參加環太軍演文字遭刪除

華女收ICE緊急調查信 竟是專業人士設計騙局

台灣封鎖小紅書 中網友譏：手段落後 不需VPN就能恢復使用

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台內政部警政署刑事局大動作召開記者會宣布封鎖「小紅書」，不僅反而讓小紅書下載量激增，還被中國網友嘲笑封鎖的手法落後、兒戲。（路透）
台內政部警政署刑事局大動作召開記者會宣布封鎖「小紅書」，不僅反而讓小紅書下載量激增，還被中國網友嘲笑封鎖的手法落後、兒戲。（路透）

台內政部警政署刑事局本月4日召開記者會，以涉及多起詐騙案件為由，宣布封鎖中國社群平台「小紅書」。港媒報導，中國網民safari在X上表示，台灣封鎖小紅書只是用DNS汙染手段，只要簡單更換一個DNS，就能恢復使用，連VPN都不需要，被其他中國網友嘲笑台灣的封鎖手段落後、兒戲。

湖北日報旗下新媒體極目新聞則指出，7日，某應用商店熱門下載榜顯示，小紅書的下載量已經登頂。而就在幾天前，小紅書的下載量排名還在幾十名開外。

報導稱，許多台灣網友還在小紅書發文稱，家中的長輩之前不太了解小紅書，最近也下載了小紅書App，台灣當局的封禁反而宣傳了小紅書。

極目新聞表示，截至12月7日上午，台灣網友仍可正常下載使用小紅書App。此外，還有不少網友分享通過修改DNS、使用VPN等重新恢復使用小紅書的攻略。

不少中國網友則建議可以登上小紅書的台灣網友：「台灣的朋友們可以看一下自己的祖籍地，將IP定位到那裡，然後大數據會推薦當地的一些帖子，就算還沒回來也算提前返鄉了。」極目新聞稱，這讓無數台灣青年開啟了一場無聲的「數字返鄉」（數位返鄉）。

小紅書 App 詐騙

上一則

中外交部指控日本炒作「雷達照射」問題 渲染緊張局勢

下一則

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

延伸閱讀

網路高牆 封鎖不了人心

網路高牆 封鎖不了人心
封鎖小紅書被指反中到變共產黨 劉世芳：台灣沒有共產黨

封鎖小紅書被指反中到變共產黨 劉世芳：台灣沒有共產黨
蔣萬安轟禁小紅書...劉世芳反嗆反打擊犯罪？北市反擊了

蔣萬安轟禁小紅書...劉世芳反嗆反打擊犯罪？北市反擊了
新聞評論／封小紅書顯示對青年沒信心 賴政府沒出息

新聞評論／封小紅書顯示對青年沒信心 賴政府沒出息

熱門新聞

中華民國國防部參謀本部前參謀次長吳石為中共在台諜報人員。（圖／取自微博）

繼發現戶籍卡後 河南發現吳石「履歷表」曾獲獎章

2025-12-02 20:10
中國央行等三部門聯合發布「管理辦法」，其中「個人存取現金超（人民幣）5萬元需登記資金來源」的規定，自2026年元旦取消。（中新社）

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

2025-11-29 14:31
金髮碧眼的小女兒非常可愛。（取材自微博）

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

2025-12-04 08:30
翁帆（紅圈左）和母親（紅圈右）一同出席「筆陣橫掃——舒同120周年誕辰書法文獻展」。（視頻截圖）

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

2025-12-04 07:30
中印邊境中國一側機器人站崗？疑印方人員拍攝視頻在印度流傳。（取材自鳳凰衛視）

中派機器人守中印邊境？網：不擔心高原反應

2025-12-03 20:41
日本女歌手BENI（本名安良城紅）在廣州的演唱會，上周六如期舉行。（取材自bilibili網站）

2日本歌手演唱會在中如期登場 輿論讚「京廣有契約精神」

2025-11-30 23:49

超人氣

更多 >
冬天用電量大 打電話給電力公司「問一句」電費大減

冬天用電量大 打電話給電力公司「問一句」電費大減
川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識

川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識
美國現象／6理由 傳統養老村不再吃香

美國現象／6理由 傳統養老村不再吃香
解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架
好萊塢完了？AI虛擬女星亮相 詹姆斯卡麥隆：令人恐懼

好萊塢完了？AI虛擬女星亮相 詹姆斯卡麥隆：令人恐懼