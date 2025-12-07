我的頻道

貝森特：年終購物季「非常強勁」美GDP挑戰3%收尾

蘋果4高管接連離職 下一位恐是自主晶片計畫核心人物

中外交部指控日本炒作「雷達照射」問題 渲染緊張局勢

中國新聞組／即時報導
中共軍機本月6日兩度以雷達照射日本戰機，使得中日兩國緊張關係升高至軍事層面。（美聯社）
針對日本防衛省7日發布消息稱，6日在沖繩本島東南方向的公海上空，中國海軍航空母艦上起飛的殲-15戰機向日本航空自衛隊F-15戰機進行兩次雷達照射。中國外交部7日深夜以發言人名義發布新聞稿批評日方是在炒作，並指日本「顛倒黑白、嫁禍於人，渲染緊張局勢，誤導國際社會，完全是別有用心」。

針對日方這項指控，中國先是由解放軍海軍新聞發言人王學猛於8日下午出面表示，日前，中國海軍遼寧艦航艦編隊在宮古海峽以東海域正常組織艦載戰鬥機飛行訓練，事先公布了訓練海空域。期間，日本自衛隊飛機多次抵近中國海軍訓練海空域滋擾，嚴重影響中方正常訓練，嚴重危及飛行安全。

王學猛稱，日方有關炒作與事實完全不符，中方嚴正要求日方立即停止汙蔑抹黑，嚴格約束一線行動。中國海軍將依法採取必要措施，堅決維護自身安全和合法權益。

中國駐日本大使館隨後於8日晚間8時許發布新聞稿表示，中國駐日本大使吳江浩7日已就日本自衛隊飛機滋擾中國海軍航艦編隊訓練向日本外務事務次官船越健裕提出嚴正交涉和強烈抗議。

吳江浩表示，日方不顧中方迄今反覆警示提醒，執意派自衛隊飛機多次抵近中國海軍訓練海空域滋擾，嚴重影響中方正常訓練，嚴重危及飛行安全。日方還倒打一耙，對外發布與事實完全不符的信息，炒作誤導輿論，有關做法極其不負責任。中方嚴肅要求日方停止汙蔑抹黑，嚴格約束一線行動，防止類似事件再次發生。

中國外交部則於8日深夜11時許以發言人名義發布新聞稿稱，中國軍隊已就該問題闡明了嚴正立場。事實真相十分清楚，日本戰鬥機對中方正常軍事活動頻繁抵近偵察干擾才是最大的海空安全風險。中方不接受日方所謂交涉，已當場駁回，並在北京和東京分別提出反交涉。

中國外交部發言人並表示，當前形勢下，日方炒作所謂「雷達照射」問題，顛倒黑白、嫁禍於人，渲染緊張局勢，誤導國際社會，完全是別有用心。中方對此堅決反對，強烈敦促日方立即停止滋擾中方正常演訓活動的危險行為，停止一切不負責任的虛假炒作和政治操弄。

日本共同社報導，針對這次事件，日本防衛相小泉進次郎7日凌晨舉行記者會稱：「這是危險行為，感到極其遺憾。已向中方提出強烈抗議，嚴正要求防止再次發生。」報導稱，中日兩國的緊張關係擴大到了安保層面。

日本 小泉進次郎 遼寧艦

