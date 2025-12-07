我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金融時報年度人物／黃仁勳被讚「賭上Nvidia」奠定AI關鍵基礎

川普政府旅行禁令 將擴大至30國以上

「中國是第二故鄉」日本女歌手挺一中 北京順利開唱

中央社／東京7日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本藝人美依禮芽在微博發文表態「永遠支持一個中國」，後續是否會有其他日本藝人跟進值得關注。（取材自美依禮芽微博）
日本藝人美依禮芽在微博發文表態「永遠支持一個中國」，後續是否會有其他日本藝人跟進值得關注。（取材自美依禮芽微博）

日本首相高市早苗的「台灣有事」答詢惹怒中國已過1個月，隨著日中關係持續冰凍，日本藝人在中國的演出受到重大影響。與此同時，日本歌手美依禮芽因公開表態「支持一個中國」而成功登台，分析日本藝人未來為了能在中國活動，做出類似表態並非不可能。

週刊「女性自身」訪問熟悉華語圈情勢的作家安田峰俊，他分析濱崎步、大槻真希被禁唱、拉下台，不太可能是最高層中國國家主席習近平直接下的指令，而是由主辦單位自行揣摩上意，或是上海市政府層級施加壓力。

他表示，以大槻的案例來看，她已經唱歌才被叫停，不像是主辦方的意思，如果是自我審查應該會更早取消活動，因此可能是上海市某政府部門施壓。

安田分析，中國的中央確實有「對日本制裁」的方針，但現在的中國體制是靠「揣摩上意」運作。以過去疫情時期的「清零政策」為例，只要習近平有意，各部門就要用行動展現忠誠，否則仕途將受影響。因此，中央不會直接下令「禁止日本人入境」或「減少航班」，而是底下人依照自己的理解，主動行動。

不過，在這次活動取消風波中，也有日本藝人照樣登台。日本歌手美依禮芽11月22日在北京的體育館舉辦大型演唱會，會後也在Instagram以中文發文並分享照片，報告演唱會成功舉辦。

她11月18日曾在微博發文表示，「中國對我而言就是我的第二個故鄉，中國的朋友都是我珍視的家人，我永遠支持一個中國」。值得注意的是，這則貼文只有出現在微博，沒有出現在她的IG等社群平台。

對此，日本網友猛批，「她之所以能開唱，是因為表態支持中國」、「中國讓日本藝人跪著表態」。

報導指出，安田分析，公家機關不會強迫藝人進行所謂的「政治表態」，至於貼文是否出於藝人的個人意願，除了她本人之外誰也無法確定。不過所有中國人都想像得到，如果不做類似表態，就可能遭遇像是濱崎步、大槻真希的狀況，美依禮芽身邊的中國工作人員當然也知道。

此外，台灣或香港藝人為了避免在中國發展受阻，表態「支持一個中國」的也不在少數。「與其因為沒有表態而惹出麻煩，不如先說一句。」

安田認為，未來日本藝人為了順利在中國活動，做出類似表態並非不可能。

濱崎步的演唱會取消後，曾在IG發布「無人演唱會」照片，稱「雖然是1萬4000個空座位，但我感受到滿滿的愛」，讓日本與中國粉絲都感動不已。然而之後有中國媒體報導，所謂「無人演唱會」其實是彩排照片被當成正式演出散布，暗示無人演唱會是假的。

安田分析，濱崎步的「無人演唱會」極具感染力，甚至多少可以被解讀成是對中國當局的反抗。中國媒體可能擔心這樣的情緒蔓延，於是先發動攻擊，把它定位為「假新聞」來壓制聲量。

至於未來日本藝人是否能在中國正常演出，像是日本人氣團體YOASOBI宣布明年的亞洲巡演就有香港場，引發部分粉絲擔憂。安田認為，香港雖然自由度比過去縮減，但是揣摩上意的方式比較不同，相較於中國，在香港演出的成功率應該會高得多。

日本 香港 習近平

上一則

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

延伸閱讀

中日爭議 川普政府曾承諾力挺日本 結果僅發1貼文令東京挫敗

中日爭議 川普政府曾承諾力挺日本 結果僅發1貼文令東京挫敗
「台灣有事」僵局將滿月 日媒爆料：中國疑祭稀土牌施壓

「台灣有事」僵局將滿月 日媒爆料：中國疑祭稀土牌施壓
日媒：高市擬明年1月與義總理梅洛尼會談 關注中俄動向

日媒：高市擬明年1月與義總理梅洛尼會談 關注中俄動向
日防相：與那國島部署飛彈計畫3年前就訂 北京為何現在才跳腳？

日防相：與那國島部署飛彈計畫3年前就訂 北京為何現在才跳腳？

熱門新聞

中國央行等三部門聯合發布「管理辦法」，其中「個人存取現金超（人民幣）5萬元需登記資金來源」的規定，自2026年元旦取消。（中新社）

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

2025-11-29 14:31
中華民國國防部參謀本部前參謀次長吳石為中共在台諜報人員。（圖／取自微博）

繼發現戶籍卡後 河南發現吳石「履歷表」曾獲獎章

2025-12-02 20:10
金髮碧眼的小女兒非常可愛。（取材自微博）

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

2025-12-04 08:30
翁帆（紅圈左）和母親（紅圈右）一同出席「筆陣橫掃——舒同120周年誕辰書法文獻展」。（視頻截圖）

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

2025-12-04 07:30
中印邊境中國一側機器人站崗？疑印方人員拍攝視頻在印度流傳。（取材自鳳凰衛視）

中派機器人守中印邊境？網：不擔心高原反應

2025-12-03 20:41
日本女歌手BENI（本名安良城紅）在廣州的演唱會，上周六如期舉行。（取材自bilibili網站）

2日本歌手演唱會在中如期登場 輿論讚「京廣有契約精神」

2025-11-30 23:49

超人氣

更多 >
「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐

「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐
冬天用電量大 打電話給電力公司「問一句」電費大減

冬天用電量大 打電話給電力公司「問一句」電費大減
佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇

佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇
梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍

梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍
賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會

賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會