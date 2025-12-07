中國反控日本自衛隊飛機 多次抵近解放軍訓練海空域滋擾

我的頻道

記者黃雅慧／即時報導
中日6日發生軍事爭端，解放軍7日中午反控日本自衛隊飛機多次抵近中國海軍訓練海空域「滋擾」，嚴重影響中方正常訓練。圖為2024年10月下旬，遼寧艦編隊開展遠海實戰化訓練資料照。（中新社）
中日6日發生軍事爭端，解放軍7日中午反控日本自衛隊飛機多次抵近中國海軍訓練海空域「滋擾」，嚴重影響中方正常訓練。圖為2024年10月下旬，遼寧艦編隊開展遠海實戰化訓練資料照。（中新社）

日本防衛省7日表示，從解放軍航空母艦遼寧艦起飛的解放軍戰機，6日兩度對日本自衛隊戰機進行雷達照射。對此，中國人民解放軍海軍新聞發言人王學猛7日中午反控，日本自衛隊飛機多次抵近中國海軍訓練海空域「滋擾」，嚴重影響中方正常訓練，有關炒作與事實完全不符。

王學猛表示，中國海軍遼寧艦航艦編隊日前在宮古海峽以東海域正常組織艦載戰鬥機飛行訓練，事先公布了訓練海空域。期間，日本自衛隊飛機多次抵近中國海軍訓練海空域滋擾，嚴重影響中方正常訓練，嚴重危及飛行安全。

王學猛稱，日方有關炒作與事實完全不符，嚴正要求日方立即停止汙蔑抹黑，嚴格約束一線行動。中國海軍將依法採取必要措施，堅決維護自身安全和合法權益。

日本防衛大臣小泉進次郎今日凌晨表示，中方6日下午4時32分至35分之間，從遼寧艦起飛的殲-15戰機於沖繩島東南方的公海上空，對日本自衛隊的F-15戰鬥機進行間歇雷達照射，自衛隊軍機當時正在執行針對侵犯領空的應對任務；另一架日本自衛隊F-15戰機其後在6日晚上6時37分至7時08分之間，亦遭到中國軍機照射。據知，日本自衛隊戰機及飛行員均未有受損。

