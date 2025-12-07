我的頻道

川普政府旅行禁令 將擴大至30國以上

2026年世界盃賽程 開幕戰6月11日 決賽在新澤西州

沒想到中國真的叫停晶片出口 荷蘭經長：措手不及

中國新聞組／北京7日電
卡雷曼斯4日在荷蘭議會出席辯論會。（取材自荷蘭媒體）
荷蘭政府接管由中企聞泰科技全資控股的安世半導體事件，險些引發全球車企停工潮，僵局迄今未解，中方多次稱這是荷政府強搶中資企業的海盜行為。據港媒報導，此事件主導人之一的荷蘭經濟部長卡雷曼斯近日在荷蘭眾議院接受質詢時，坦承他沒想到中國真的因此叫停了晶片出口，他被中方的反制措施打了個「措手不及」。不過面對多位議員批評他行事魯莽，卡雷曼斯堅稱為了荷蘭和歐洲的利益「這樣做是必要的」，並再次否認美國對此事施壓。

據觀察者網引述南華早報6日報導，卡雷曼斯4日在眾議院就安世半導體事件接受質詢時，承認他被中方叫停晶片出口的反制措施打了個「措手不及」（blindsided），「我們確實評估過可能的反制行動，但這並不是我們認為最可能的中方反應」。

在這場漫長的聽證會上，卡雷曼斯的行事方式被議員們批為「魯莽」、「草率」、「外行」，反覆追問他「為何未能預判中方的反制」。卡雷曼斯聲稱該決策「經過深思熟慮且有充分依據，已將所有風險和信息納入考量，並進行了審慎權衡」，並稱「（我們認為）中方採取出口管制的可能性不高，因為這類措施本是防擴散的工具」。

此次辯論是應荷蘭議會的要求，安排在卡雷曼斯原定訪華前進行。但2日，卡雷曼斯致信議會稱已取消原定訪華行程，理由是日程衝突。但多名荷蘭議員指其行程取消實則是因中方拒絕與其會面。卡雷曼斯對此否認，稱是個人決定推遲訪華。

卡雷曼斯並稱，此次干預已見成效，他「阻止了歐洲對非歐洲供應商在關鍵傳統晶片上的依賴」，「為了荷蘭和歐洲的利益，這樣做是必要的」。被問及為何不事先通知歐洲盟友、美國以及中國時，卡雷曼斯稱自己「別無選擇」，擔心計畫洩露會增加「消息傳至中國的可能性」。

他也再次否認美國對此事施加影響，堅稱美方將安世半導體列入制裁名單、要求撤換中方管理層的訴求，與荷蘭政府的干預毫無關聯。 

報導提到，卡雷曼斯也承認，他對上月接受「衛報」採訪時的表態感到懊悔（regret）。當時他宣稱對釀出爭端毫無悔意，即便事後回看也不會改變做法。他說，「現在回頭看，我可以百分之百確定，當時本可以換一種處理方式……尤其是在面對媒體發表言論時」。

對於與中方的磋商，卡雷曼斯稱其已暫停干預命令作為「外交姿態」，中方應先「邁出第一步」恢復安世在華工廠出口。他承認安世（荷蘭）與安世（中國）之間的分歧仍未化解，「當前雙方溝通狀態仍不理想」，「因此，尋求一個能全面恢復產業鏈兩端正常運轉的務實解決方案，至關重要」。 

