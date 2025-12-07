沒想到中國真的叫停晶片出口 荷蘭經長：措手不及

卡雷曼斯4日在荷蘭議會出席辯論會。（取材自荷蘭媒體）

荷蘭政府接管由中企聞泰科技全資控股的安世半導體事件，險些引發全球車企停工潮，僵局迄今未解，中方多次稱這是荷政府強搶中資企業的海盜行為。據港媒報導，此事件主導人之一的荷蘭經濟部長卡雷曼斯近日在荷蘭眾議院 接受質詢時，坦承他沒想到中國真的因此叫停了晶片出口，他被中方的反制措施打了個「措手不及」。不過面對多位議員批評他行事魯莽，卡雷曼斯堅稱為了荷蘭和歐洲的利益「這樣做是必要的」，並再次否認美國對此事施壓。

據觀察者網引述南華早報6日報導，卡雷曼斯4日在眾議院就安世半導體事件接受質詢時，承認他被中方叫停晶片出口的反制措施打了個「措手不及」（blindsided），「我們確實評估過可能的反制行動，但這並不是我們認為最可能的中方反應」。

在這場漫長的聽證會上，卡雷曼斯的行事方式被議員們批為「魯莽」、「草率」、「外行」，反覆追問他「為何未能預判中方的反制」。卡雷曼斯聲稱該決策「經過深思熟慮且有充分依據，已將所有風險和信息納入考量，並進行了審慎權衡」，並稱「（我們認為）中方採取出口管制的可能性不高，因為這類措施本是防擴散的工具」。

此次辯論是應荷蘭議會的要求，安排在卡雷曼斯原定訪華前進行。但2日，卡雷曼斯致信議會稱已取消原定訪華行程，理由是日程衝突。但多名荷蘭議員指其行程取消實則是因中方拒絕與其會面。卡雷曼斯對此否認，稱是個人決定推遲訪華。

卡雷曼斯並稱，此次干預已見成效，他「阻止了歐洲對非歐洲供應商在關鍵傳統晶片上的依賴」，「為了荷蘭和歐洲的利益，這樣做是必要的」。被問及為何不事先通知歐洲盟友、美國以及中國時，卡雷曼斯稱自己「別無選擇」，擔心計畫洩露會增加「消息傳至中國的可能性」。

他也再次否認美國對此事施加影響，堅稱美方將安世半導體列入制裁名單、要求撤換中方管理層的訴求，與荷蘭政府的干預毫無關聯。

報導提到，卡雷曼斯也承認，他對上月接受「衛報」採訪時的表態感到懊悔（regret）。當時他宣稱對釀出爭端毫無悔意，即便事後回看也不會改變做法。他說，「現在回頭看，我可以百分之百確定，當時本可以換一種處理方式……尤其是在面對媒體發表言論時」。

對於與中方的磋商，卡雷曼斯稱其已暫停干預命令作為「外交姿態」，中方應先「邁出第一步」恢復安世在華工廠出口。他承認安世（荷蘭）與安世（中國）之間的分歧仍未化解，「當前雙方溝通狀態仍不理想」，「因此，尋求一個能全面恢復產業鏈兩端正常運轉的務實解決方案，至關重要」。