小紅書在台遭禁 中官媒：加快台灣網民「數字返鄉」

記者黃雅慧／即時報導
賴政府封「小紅書」一年，也宣告兩岸衍生的政治衝突已外溢進入「文化壁壘」。(記者陳正興／攝影)
賴政府封「小紅書」一年，也宣告兩岸衍生的政治衝突已外溢進入「文化壁壘」。(記者陳正興／攝影)

賴清德政府封禁小紅書引發熱議，中國官媒環球網刊出署名「北平鋒」評論稱，小紅書被禁返讓台灣網民加快「數字返鄉」，且這場「數字返鄉」，從來不是技術對抗，而是一場文化歸位。

北平鋒引述聯合早報報導大陸網民資訊表示，「台灣的朋友們可以看一下自己的祖籍地，將IP定位到那裡，然後大數據會推薦當地的一些帖子，就算還沒回來也算提前返鄉了。」北平鋒說，大陸網友的建議最是溫柔：不說政治，只談親情，這卻成了最有效的「解藥」。

該評論指出，當一個台灣青年在評論區寫下「我爺爺也是從漳州來的」，他的身分，已經不僅是「台灣人」或「中國人」，更是「林家第十八代子孫」。這個身分，比任何宣教都更真實。

北平鋒說，當一個孩子在看短視頻時，自然地說出「我祖籍是泉州」；當千萬個台灣青年點開平台，不是為了看熱鬧，而是為了認祖。「祖國統一的進程就在無聲中向前推進。」

社群平台「小紅書」近年來因為各種美妝、旅遊攻略，被視為「生活種草寶典」而成為年輕人的最愛使用的平台之一，短短幾年據報台灣用戶數量就超過3百萬。不過，內政部4日無預警，以詐騙為由宣布對中國大陸社群平台「小紅書」實施封鎖，暫定期間一年，引發台灣用戶哀嚎。在小紅書應用程式上可見台灣網民求助如何翻牆使用小紅書。

小紅書 賴清德 詐騙

