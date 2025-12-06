我的頻道

周柯宇辦理退出美籍 劉亦菲卻躺槍 被罵上熱搜

川普批准生產「日式迷你車」 運輸部長：可能無法上高速公路

抵制赴日旅遊 中國3大航空延長免費退票至明年3月

記者陳湘瑾／綜合報導
上海浦東機場第二航廈春秋航空報到櫃檯。(記者謝守真／攝影)
上海浦東機場第二航廈春秋航空報到櫃檯。(記者謝守真／攝影)

中國大陸三大航空公司國航、東航、南航發布日本相關航線客票特殊處理通知，2026年3月28日（含）前出行的涉及日本進港、出港或經停航班可免費退改；在此之前，免費退改簽政策到2025年12月31日結束；民航業媒體分析，這將使得原定明年第一季赴日旅客，再現一波大規模退票。

中國國際航空、東方航空、南方航空5日再次發布調整日本航線客票特殊處理的通告，宣稱這是根據中國外交部發布的出行提醒，協助受影響旅客更好地安排出行。

除三大航空公司，海南航空、春秋航空、山東航空、廈門航空等也跟進調整政策，2026年3月28日（含）前出行的涉及日本進港、出港或經停航班可免費退改。

據澎湃新聞報導，多家中國大陸航空公司已於11月15日發布日本航線客票處理通知，2025年12月31日前日本進、出港（含經停）的航班免費退改簽。此外，已有多家大陸航空公司司取消或計畫取消赴日航班。

此波調整主要是為因應日本首相高市早苗的「台灣有事」論，中國大陸當局建議民眾減少赴日旅遊。當時有中國大陸航司人士表示，赴日航線的調整「要看市場需求」，航空公司目前仍在追蹤和評估旅客的退改簽情況。

此前，官媒央視報導，12月中國境內到日本的計畫航班逾40%取消，航班取消量逾1900航次。外電引述航班時刻數據庫AeroRoutes的數據顯示，嚴重依賴旅遊業的札幌和大阪，計畫航班削減比例最高。

民航觀察預估，後續中日航線整體運力可能因此再降10%至15%。「航旅世界」微信公眾號更預估，中日航線又將出現大規模退票的情況。

根據日本觀光局統計，今年第一季接待的外國旅客逾1054萬人次，其中，中國遊客達236萬人次。

日本 東航 高市早苗

