南京大屠殺添新證 日兵信件竟稱「每天斬殺真痛快」

侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館5日舉行2025年新徵文物史料發布會，刊登了揭露日軍暴行的史料。(新華社)

在南京大屠殺慘案發生88周年之際，侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館5日舉行2025年新徵文物史料發布會，侵華日軍國崎支隊村田芳夫的信件、日軍「花見部隊」相冊、英法文刊物等13件（套）文物史料收藏紀念館，侵華日軍罪行再添新證。該館今年共徵集了各類文物史料共573件（套）。

大公報報導，美籍華人 魯照寧捐贈了一批英、法文刊物，以第三方視角為日軍暴行提供有力佐證。其中，1937年12月8日出版的法國「卓越報」，介紹南京淪陷前夕人口規模很大，「尚有百萬居民」，這與南京鼓樓醫院美籍醫生羅伯特威爾遜在東京審判時的證詞呼應。

南京大學歷史學院教授、國家記憶與國際和平研究院研究員張生表示，戰後日本 右翼勢力長期以南京人口數量問題否認南京大屠殺，說當時南京人口不足30萬，不可能屠殺30萬。這份報紙是對日本右翼勢力錯誤言論的有力回擊。

一批文物史料公布，侵华日军暴行再添新证！

在南京大屠杀惨案发生88周年之际，一批反映侵华日军罪行的文物史料入藏侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆。传递真相，勿忘历史！ pic.twitter.com/MeNJKz4TVt — New China 中文 (@XinhuaChinese) 2025年12月5日

魯照寧還捐贈了一份1946年7月27日出版的「道報」（北平版），該報刊登了兩則關於東京審判的報導；其中一則報導了威爾遜的出庭證詞：「日軍用汽油燒斃華人、用槍尖刺死婦孺、並強姦婦女」「日軍進入南京後數日，南京鼓樓醫院即住滿不同傷勢之男女老幼」；另一則報導了世界紅卍字會南京分會副會長、住房委員會負責人許傳音的出庭證詞：「日軍進入南京後逢人便殺」「當時南京城內不分南北東西，國人遭屠殺之慘景到處一般，城內滿街均是屍體」。

張生指出，這兩篇報導真實地反映了當時社會各界人士對於東京審判和南京大屠殺暴行的關注，不僅原封不動記錄了威爾遜、許傳音在法庭上的證詞，還生動地描繪法庭上華中方面軍司令松井石根的醜態。

新徵文物史料中，還有一名日軍士兵以滅絕人性的口吻，記述了部隊占領南京後屠殺中國俘虜的情況，「南京有一座很有意思的死刑 棧橋，每天都在用日本刀斬殺或射殺中國敗殘兵或傷兵，並且把屍體全部拋入揚子江沖走，真痛快」。

這封由日本友人捐贈的信件，是侵華日軍國崎支隊步兵第41聯隊士兵村田芳夫，於1938年1月8日寫給父親村田龜太郎的四頁家信。經考證，村田芳夫所屬的「國崎支隊」原隸屬於日軍第五師團，占領南京後在江浦、浦口、江心洲等地進行大屠殺。

江蘇省社會科學院歷史研究所研究員、國家記憶與國際和平研究院研究員王衛星說，村田芳夫甚至使用了「很有意思」「真痛快」等毫無人性的表述，顯然在南京大屠殺期間，日軍將殺人視為一件輕鬆愉快的事。

而隨著12月13日南京大屠殺死難者國家公祭日即將來臨，日本駐中國大使館5日發布安全警告，呼籲所有在中國的日本公民必須格外留意自身安全。