我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普批准生產「日式迷你車」 運輸部長：可能無法上高速公路

SpaceX啟動2級股份出售 擠下OpenAI成美最有價值未上市企業

原訂10月26日出訪突取消 德國外長本周末重啟訪華

中國新聞組╱北京6日電

德國外長瓦德福（Johann Wadephul）將於本周末啟程訪問中國，此前他原定於10月26日前往中國，卻在臨行前夕取消了行程，一度令中德關係陷入尷尬。

德國之聲中文網報導，瓦德福之前的行程因無法安排足夠高層對話對象，而在出發前兩天突然喊停，一度令德中關係陷入冰點。德方當時私下承認，除已確認的外長王毅外，幾乎沒有其他中方高層願意會晤，使外界普遍解讀為外交冷遇。

分析人士指出，瓦德福近月多次批評中國在台海及東、南海的「咄咄逼人」姿態，在北京引發不滿。中國外交部警告他勿「煽動對抗、加劇緊張局勢」，這也讓他原定訪問的安排困難重重。

不過，氣氛近期因德國副總理兼財長克林拜耳（Lars Klingbeil）訪華有所緩和。他在北京強調德國企業對稀土與關鍵原材料的需求，也刻意避免刺激對方。德國汽車與軍工產業長期依賴中國供應鋰等稀土，而中國以低價策略掌握全球市場，使相關議題格外敏感。專家厄特爾指出，德國對中國依賴加深，是多年缺乏本土投資的結果。

此外，德國也關注中國在俄烏戰爭中的角色。總理梅爾茨（Friedrich Merz）日前在G20會場與中國總理李強短暫會晤，並計畫2026年初訪華，希望就促進戰事終結尋求更多合作空間。

外界預期，瓦德福此次重啟訪華，更像是在敏感時刻尋求「重置對話」。在地緣政治壓力與經貿依賴交織下，中德雙方都意識到保持溝通的重要性。

德國 稀土 王毅

上一則

中日緊張…但中國民眾這次不抵制日貨？港媒曝原因「沒必要」

下一則

中日關係緊張 突撤映3部日片…港康文署電影節未回應原因

延伸閱讀

王毅會俄外長同聲批日軍事挑釁 未討論川普版和平方案

王毅會俄外長同聲批日軍事挑釁 未討論川普版和平方案
京東海外布局再下一城 拿下德國零售巨頭59.8%控股權

京東海外布局再下一城 拿下德國零售巨頭59.8%控股權
德國一家4口遊伊斯坦堡亡「疑殺蟲劑中毒」飯店11人被捕

德國一家4口遊伊斯坦堡亡「疑殺蟲劑中毒」飯店11人被捕
烏克蘭局勢關鍵時刻 魯比歐傳將「罕見」缺席北約外長會

烏克蘭局勢關鍵時刻 魯比歐傳將「罕見」缺席北約外長會

熱門新聞

中國央行等三部門聯合發布「管理辦法」，其中「個人存取現金超（人民幣）5萬元需登記資金來源」的規定，自2026年元旦取消。（中新社）

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

2025-11-29 14:31
中華民國國防部參謀本部前參謀次長吳石為中共在台諜報人員。（圖／取自微博）

繼發現戶籍卡後 河南發現吳石「履歷表」曾獲獎章

2025-12-02 20:10
金髮碧眼的小女兒非常可愛。（取材自微博）

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

2025-12-04 08:30
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
翁帆（紅圈左）和母親（紅圈右）一同出席「筆陣橫掃——舒同120周年誕辰書法文獻展」。（視頻截圖）

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

2025-12-04 07:30
中印邊境中國一側機器人站崗？疑印方人員拍攝視頻在印度流傳。（取材自鳳凰衛視）

中派機器人守中印邊境？網：不擔心高原反應

2025-12-03 20:41

超人氣

更多 >
機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用

機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用
洪樂潼想建數學超級智慧 14歲立志上MIT 投資方讚專注

洪樂潼想建數學超級智慧 14歲立志上MIT 投資方讚專注
不只台灣有事惹議 日媒曝高市會習近平「2個輕率舉動」

不只台灣有事惹議 日媒曝高市會習近平「2個輕率舉動」
資深主播宗毓華批老東家CBS高層貪婪導致新聞品質走下坡

資深主播宗毓華批老東家CBS高層貪婪導致新聞品質走下坡
如何對抗川普政府鎖定城市移民掃蕩 1套因應策略儼然成型

如何對抗川普政府鎖定城市移民掃蕩 1套因應策略儼然成型