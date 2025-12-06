原訂10月26日出訪突取消 德國外長本周末重啟訪華

德國 外長瓦德福（Johann Wadephul）將於本周末啟程訪問中國，此前他原定於10月26日前往中國，卻在臨行前夕取消了行程，一度令中德關係陷入尷尬。

德國之聲中文網報導，瓦德福之前的行程因無法安排足夠高層對話對象，而在出發前兩天突然喊停，一度令德中關係陷入冰點。德方當時私下承認，除已確認的外長王毅 外，幾乎沒有其他中方高層願意會晤，使外界普遍解讀為外交冷遇。

分析人士指出，瓦德福近月多次批評中國在台海及東、南海的「咄咄逼人」姿態，在北京引發不滿。中國外交部警告他勿「煽動對抗、加劇緊張局勢」，這也讓他原定訪問的安排困難重重。

不過，氣氛近期因德國副總理兼財長克林拜耳（Lars Klingbeil）訪華有所緩和。他在北京強調德國企業對稀土 與關鍵原材料的需求，也刻意避免刺激對方。德國汽車與軍工產業長期依賴中國供應鋰等稀土，而中國以低價策略掌握全球市場，使相關議題格外敏感。專家厄特爾指出，德國對中國依賴加深，是多年缺乏本土投資的結果。

此外，德國也關注中國在俄烏戰爭中的角色。總理梅爾茨（Friedrich Merz）日前在G20會場與中國總理李強短暫會晤，並計畫2026年初訪華，希望就促進戰事終結尋求更多合作空間。

外界預期，瓦德福此次重啟訪華，更像是在敏感時刻尋求「重置對話」。在地緣政治壓力與經貿依賴交織下，中德雙方都意識到保持溝通的重要性。