馬克宏訪華得手了 新一對熊貓2027落戶法國 期限10年

中國新聞組／北京6日電
「圓夢」。(中新社)
「圓夢」。(中新社)

法國總統馬克宏夫婦三天訪華行昨結束，不過在訪華第二天，馬克宏就把大熊貓弄到手了。12月4日，中國野生動物保護協會與法國博瓦勒動物園正式簽署延續大熊貓保護國際合作意向書，新一對大熊貓計畫將於2027年落戶法國博瓦勒動物園，期限10年。

法方也以慶祝「法中建交60周年」的名義，將法國知名藝術家貝納．維內的雕塑作品「聚合：52.5˚弧線×14」贈送給中方，而其姐妹作安放在巴黎，「雙生雕塑」意味著兩國友誼「團結又互補」。

此次陪同馬克宏夫婦訪華的還有一個80餘人的代表團，成員中引人注目的是博瓦勒動物園園長魯道夫·德洛爾。11月26日，博瓦勒動物園剛剛將在法生活了13年的兩隻大熊貓「歡歡」和「圓仔」送還中國。魯道夫·德洛爾出現在代表團，證明法方對促成新的大熊貓合作協議極感興趣，而中國也沒讓法方和他的期待落空。

12月4日，中國野生動物保護協會與法國博瓦勒動物園正式簽署延續大熊貓保護國際合作意向書。新一對大熊貓計畫將於2027年落戶法國博瓦勒動物園，合作期限為10年。這意味著，訪華還沒結束，馬克宏就把熊貓的事辦成了。

2012年，中法展開大熊貓合作，來自成都大熊貓繁育研究基地的大熊貓「歡歡」和「圓仔」當年1月赴法旅居，成功繁育2胎3崽。2017年8月，「歡歡」產崽，命名為「圓夢」。2023年7月，「圓夢」回國。2021年8月，「歡歡」產下一對雙胞胎，命名為「歡黎黎」和「圓嘟嘟」。

魯道夫·德洛爾曾公開表示，自從動物園於2012年迎來大熊貓後，博瓦勒動物園年客流量從60萬人次增至如今的200萬人次。據協議，雙胞胎幼崽「歡黎黎」、「圓嘟嘟」將繼續留法至2027年1月項目結束。

作為第一隻在法國出生的大熊貓，布莉姬成為「圓夢」的教母，從出生到啟程回國，布莉姬幾乎見證了「圓夢」在法國的每個重要事件節點。布莉姬昨天專程到成都大熊貓繁育基地看「圓夢」，興奮地說，兩年沒見，自己一眼就看出來「圓夢」胖了。

中法之間禮尚往來，據中國新聞網報導，12月3日馬克宏抵達北京當晚，在法國文化部長拉希達·達蒂(Rachida Dati)見證下，法方以慶祝「法中建交60周年」的名義，將法國藝術家貝納·維內(Bernar Venet)的雕塑作品「聚合：52.5˚弧線×14」這件禮物正式贈予中方。

其姐妹篇「聚合：54.5°弧線×14」已於2024年7月在巴黎奧林匹克水上運動中心落成。兩座「雙生雕塑」，貝納·維內說，兩件作品形式相同，方向一致，僅在角度上略有不同，象徵兩國既團結又互補，更是對法中友誼的深切致敬。

在北京鳳凰中心的貝納·維內作品。(取材自南方都市報)
在北京鳳凰中心的貝納·維內作品。(取材自南方都市報)

大熊貓 馬克宏

