馬克宏尋求「中對法擴大投資」 被指獲積極回應

習近平(右二)在四川省成都市都江堰與馬克宏(左二)交流，兩國元首臨水品茗，縱論天下。(新華社)

法國總統馬克宏 昨結束對中為期3天的國事訪問，期間中法兩國簽署了多項合作協議，內容涵蓋新一輪大熊貓 保護合作、高等教育與科研交流等多個方面。外媒分析，從成果來看，馬克宏此前提出擴大中國對法投資的訴求，「似乎已得到積極回應」，或為緊張的中歐貿易關係帶來緩和機會。中國提升了外交影響力，經歷國內政治困境的馬克宏也藉此重塑了國際地位。

觀察者網報導，有法媒報導稱，在就經貿議題、烏克蘭 問題等展開艱難磋商後，從北京轉場成都的馬克宏，其訪問基調變得更為輕鬆愜意。夫婦二人沉浸式參與各類文化活動，度過「輕鬆的一天」。此次中法元首夫婦在都江堰的共同亮相，既體現出中方對外展示本國文化地標與基建標竿的用意，也傳遞出中方強化中法雙邊關係的明確信號。

根據法國愛麗舍宮的聲明，馬克宏此次訪華將經貿列為重點，一方面希望吸引更多中企赴法投資，另一方面力求為法國產品爭取更便利的中國市場准入條件。訪問期間，兩國官員在能源、食品及航空領域簽署多項合作協議。

法媒披露，馬克宏此次隨行人員包括六名部長，還包括空客、巴黎銀行、施耐德電氣、阿爾斯通等35家大型集團高管，以及家族式企業負責人、法國乳製品和家禽行業協會負責人，業務版圖橫跨奢侈品至農食產品等多個領域。

據南華早報報導，4日中法雙方已達成共識，將在航空航天、核能等傳統領域，以及綠色產業、人工智能等新興領域深化經濟合作。兩國當天共簽署12項合作協議，內容涵蓋新一輪大熊貓保護合作、高等教育與科研交流等多個方面。不過合作總金額並未對外披露。同日在北京，法國代表團中的30餘名企業負責人出席了中法企業家委員會會議，這場會議全程避開了媒體視線，會議究竟達成了哪些簽約成果，目前外界也無從知曉。

法媒認為，馬克宏此前提出的擴大中國對法投資的訴求「似乎已得到積極回應」。報導稱，雙方已於周四簽署相關合作意向書，中方也已表態願營造「公平貿易環境」，推動兩國「雙向投資提質增量」。路透則認為，這或為緊張的中歐貿易關係帶來緩和機會；此次出訪的核心作用，一是提升了中國的外交影響力，二是幫助經歷國內政治困境的馬克宏重塑國際地位，為其展現政治領袖風範提供了契機。

法國「十字架報」主編普羅甘則認為，即便馬克宏未在烏克蘭問題上獲得中方承諾，且經貿議題的突破程度暫不明確，但此類高層會晤對維繫雙邊對話渠道仍意義重大。