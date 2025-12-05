馬克宏訪中國簽署五份聯合聲明 未提及台灣

法國總統馬克宏（右2）3日到訪北京，隨後轉往成都。中國國家主席習近平（左2）5日在都江堰與馬克宏舉行兩人第二次會晤，也是一場「非正式會晤」。(路透)

法國總統馬克宏 訪問中國三日行程，即將到尾聲，而在都江堰與中國國家主席舉行非正式會晤後，中國官媒陸續釋出雙方多達五份的聯合聲明，涉及農業、烏克蘭、全球治理、核能、氣候變遷，聲明內文並沒有提到台灣。

據央視新聞公布的五份聯合聲明，分別是「中華人民共和國和法蘭西共和國關於加強全球治理的聯合聲明」、「中華人民共和國和法蘭西共和國關於合作應對全球氣候和環境挑戰的聯合聲明」、「中華人民共和國和法蘭西共和國關於持續推進和平利用核能領域合作的聯合聲明」、「中法關於農業和食品交流與合作的聯合聲明」、「中華人民共和國和法蘭西共和國關於烏克蘭局勢和巴勒斯坦局勢的聯合聲明」。

值得一提的是，此次雙方簽署聯合聲明的數量相當罕見，也明顯多於習近平 今年5月訪問俄羅斯時簽署的三份聯合聲明。

而這次聲明中，針對烏克蘭與巴勒斯坦議題，強調「關於烏克蘭，中法支持一切在國際法和聯合國憲章宗旨和原則基礎上停火止戰、恢復和平的努力」，其餘多著墨在巴勒斯坦，雙方對以色列和哈馬斯於2025年10月9日達成停火協定表示歡迎，重申必須為有效落實「兩國方案」創造有利條件。

就全球治理，聲明提及雙方重申堅定維護聯合國在國際體系中的權威和地位，兩國元首呼籲堅持推動多邊主義。2026年，法國將擔任G7輪值主席國，中國將擔任APEC東道主。雙方願就應對全球治理挑戰開展包容性的對話。中國重視並讚賞法國的努力。法國的雄心是同中國等新興大國共同商討應對方案，並讓國際貨幣基金組織參與其中。

針對農業食品交流，聲明提到雙方願通過強化合作與交流來深化農業合作關係。兩國元首樂見在此次訪問之際達成的有關法國苜蓿草輸陸衛生與植物衛生要求議定書的簽署、法國豬白髒出口企業在陸註冊重要進展。雙方願就牛海綿狀腦病和藍舌病開展必要的技術交流。此外還觸及到葡萄酒、嬰幼兒配方奶粉等合作。

至於核能方面，聲明提出，在已有成功合作基礎上，雙方將繼續在第三代壓水堆核電機組建設運行管理、現有核電站延壽、永久關閉核電站的清理和退役及放射性廢物管理等方面的經驗回饋和技術交流。雙方重申對國際核不擴散體系的承諾，特別是對《不擴散核武器條約》的承諾。

另外針對氣候變化，雙方重申「巴黎協定」的各項目標，並指出雙方願積極研究設立應對氣候和環境挑戰工作組，考慮於2026年上半年就設立工作組事宜召開一次會議。

根據上述五份聯合聲明的全文，都沒有觸及台灣議題。

另外中國外交部發布的習近平與馬克宏會談通稿，指出會談後，兩人共同見證簽署核能、農食、教育、生態環境等領域多項合作文件。中國商務部披露雙方已經簽署「關於加強中法兩國雙向投資的諒解備忘錄」，中國的中國野生動物保護協會也已經公布與法國博瓦勒動物園簽署了關於延續大熊貓保護國際合作的意向書，新一對大熊貓計畫於2027年前往法國博瓦勒動物園，合作期限為10年。