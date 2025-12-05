「主場外交」預熱？王毅接機、習陪赴川…馬克宏獲罕見高規待遇

法國總統馬克宏(右)偕夫人布莉姬(右二)3日抵北京，開展三天國是訪問，中國外交部長王毅(右三)接機。(路透)

法國總統馬克宏 夫婦正在中國訪問，對照兩年前馬克宏和歐盟主席范德賴恩共同訪中，此次單獨成行，且中國國家主席習近平 幾乎全程陪同，還可能談成大熊貓租借；有外媒解讀，這是中國官方對來訪元首罕見高規格待遇。

分析指出，中方此次接待層級除傳遞中法關係是中國在外交棋盤最核心的位置之一的信號，也意在為2026年中國和法國分別擔任APEC(亞太經合會)和G7 (七國集團)主席國在戰略層級達成某種默契的「對表」。

馬克宏任內第四次訪華行程，中方定義為對習近平去年在中法建交60周年之際、對法國歷史性國事訪問的「回訪」；據了解，習近平在北京先會馬宏克後，馬克宏轉往成都訪問，習近平也將前往四川。

由於習近平鮮少在訪華世界領袖離開北京後再親自陪訪，此次習近平幾乎全程陪同馬克宏，凸顯中方對中法關係的重視，半島電視台、路透等媒體稱這是罕見待遇。

有中國媒體分析指出，從中方這次為馬克宏夫婦安排接機等的「排面」來看，絕對不是一次簡單的外交。雖說由外交部長接機來訪元首是常規操作，但此次前往為馬克宏接機的中國外長王毅，在馬克宏落地前，人還在莫斯科，開完會立刻飛回北京迎接馬克宏，給足法國人面子。

這次訪華，還有一個極具深意的「暗線」任務，就是為2026年做準備。2026年，中國將接任APEC輪值主席國，而法國恰好輪到擔任G7輪值主席，意味著在即將到來的這一年，全球經濟治理的兩個最重要引擎——亞太和G7，方向盤分別掌握在北京和巴黎手裡，如果中法能提前對局勢「對表」，在戰略層面達成某種默契，就能最大限度減少全球經濟的震蕩。

這種「主場外交」之前的預熱，含金量極高。

不過，中國人民大學教授時殷弘認為，馬克宏此次訪中難有重大突破，尤其是在俄烏戰爭，以及北約在印太地區的軍事行動等長期存在的分歧上，雙方的立場和做法仍難以發生實質性變化。