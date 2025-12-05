旅比大熊貓「好好」抱恙 提前返中治療 「星徽」續留

我的頻道

中國新聞組╱北京5日電
大熊貓「好好」轉運入隔離檢疫圈舍。(取材自封面新聞／中國大熊貓保護研究中心圖)
大熊貓「好好」轉運入隔離檢疫圈舍。(取材自封面新聞／中國大熊貓保護研究中心圖)

旅居比利時多年的雌性大熊貓「好好」，4日在中比專家共同護送下，平安抵達四川大熊貓保護研究中心臥龍神樹坪基地，進入為期30天的隔離與健康觀察。團隊表示，「好好」當前生命體徵平穩，但仍需持續醫療照護，此次提前返中旨在為牠提供更完整且連續的治療支持。

封面新聞報導，「好好」於2014年2月與雄性大熊貓「星徽」一同從熊貓中心都江堰基地出發，赴比利時天堂公園，開展為期15年的中比大熊貓保護合作研究。合作期間，雙方在飼養繁育、科學研究及公眾教育等層面均取得良好進展，更成功繁育出「天寶」、「寶弟」、「寶妹」三隻幼崽，被視為雙邊合作的重要成果。

報導稱，今年3月起，「好好」陸續出現中度腹水症狀，中比雙方高度重視，中方第一時間派出熊貓中心專家赴比開展聯合會診與治療。目前，「好好」狀況已逐步穩定，但仍需高水平醫療支持，因此雙方決定提前將「好好」送返中國接受後續照護。

為迎接「好好」回國，臥龍神樹坪基地已完成圈舍全面消毒、準備新鮮食物與必需藥品，並組建由資深飼養員與獸醫組成的團隊，確保「好好」能在熟悉的專業系統下獲得細緻照護。

基地強調，將以穩定環境、精準醫療與耐心陪伴，協助「好好」逐步恢復體力，重新適應家鄉環境。

根據合作協議，雄性大熊貓「星徽」將繼續留在比利時天堂公園，直至合作期滿。

大熊貓「好好」在隔離檢疫圈舍。(取材自封面新聞／中國大熊貓保護研究中心圖)
大熊貓「好好」在隔離檢疫圈舍。(取材自封面新聞／中國大熊貓保護研究中心圖)

