日相引日中聲明稱涉台「立場不變」 中：不接受敷衍

記者陳宥菘／綜合報導
日本首相高市早苗3日在參議院答詢時援引「日中聯合聲明」，指在台灣問題上的立場未變，但北京仍不埋單。(路透)
日本首相高市早苗3日在參議院答詢時援引「日中聯合聲明」，指在台灣問題上的立場未變，但北京仍不埋單。(路透)

日本首相高市早苗涉台言論引發中國強烈反彈後，3日她在參議院全體會議答詢時援引「日中聯合聲明」，指在台灣問題上的立場未變，但北京仍不埋單。中國外交部發言人林劍昨天質疑高市刻意不講清楚既有承諾和法律義務，只用「立場沒有變化」來敷衍、搪塞，中方絕不接受。

林劍表示，有報導指稱高市「援引『中日聯合聲明』，表示理解和尊重中國政府關於『台灣是中國領土不可分割的一部分』的立場」的說法並不準確。林劍說，她本人僅提及「日本在台灣相關問題上的基本立場，如1972年『中日聯合聲明』所載，這一立場沒有任何變化」。

林劍質問，既然高市稱日方在台灣問題上的基本立場如「中日聯合聲明」所述，「那麼她能準確完整重申『中日聯合聲明』所述的內容嗎？」林劍批評，「為什麼日方就是刻意不肯講清楚既有承諾和法律義務，這背後到底是什麼邏輯？」日方需要給中方和國際社會一個交代。

林劍重申，中方態度明確，敦促日方切實反思糾錯，撤回高市錯誤言論。

中國商務部此前揚言可能採取必要措施反制日本，針對具體作為，商務部發言人何亞東昨仍未給予明確答覆，但重申「一切後果由日方承擔」，他並敦促日方立即糾正錯誤言行，以實際行動體現對中方承諾，為兩國正常經貿合作創造條件。

隨著中日關係陷入僵局，傳出有許多日本企業正在考慮縮減在中國的業務，何亞東也將問題歸咎於高市，表示日方對此負有不可推卸的責任。但他也說，中國是全球第二大消費品市場，擁有全球最大規模中等收入群體，蘊含著巨大投資和消費潛力；同時，中國致力於高質量發展，綠色化、數字化、智能化轉型加快推進，產業配套能力強，是新一輪科技革命和產業變革的最佳應用場景。

何亞東說，包括日資企業在內的跨國公司都表示看好中國市場，中國歡迎各國投資者到中國投資興業。

中日關係敏感時刻，「解放軍報」昨天在頭版刊登東部戰區海軍航空兵某師的觀察報告，題為「枕戈待旦制勝海天」，內容聲稱其特種機過去曾在一次東海執行遠海訓練任務時，遇上兩架「不明飛機」快速抵近，時而盤旋上升，時而加速俯衝，甚至秀出機身掛載的導彈，雙方最近距離不到百米，對峙近20分鐘，但這篇文章並未公開指認對方身分。

