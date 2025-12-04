我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中日緊張之際 解放軍曝曾在東海與2架「不明飛機」對峙

Anthropic執行長承認：AI數千億美元支出存在巨大風險

行程有衝突？ 荷經濟大臣取消訪中 安世爭議再添變數

記者陳湘瑾／綜合報導
安世半導體問題引發中國與荷蘭激烈交鋒。（路透）
安世半導體問題引發中國與荷蘭激烈交鋒。（路透）

安世半導體問題引發中國與荷蘭激烈交鋒，在荷蘭撤銷行政干預的命令後，問題仍未徹底解決。荷蘭經濟大臣卡雷曼斯則在2日表示，因行程安排衝突，已取消原定本月的訪中行程，為事件再度投下變數。

荷蘭政府9月底宣布接管安世半導體，隨後發生供應鏈危機，直至上月19日荷方宣布暫停對安世半導體干預，但因10月7日的企業法庭裁決依舊處於生效狀態，安世母公司聞泰科技對安世的控制權仍然受限，雙方爭端並未完全落幕。

路透報導，卡雷曼斯在致荷蘭國會的信中表示，他已取消本月對中國的訪問，理由是因日程衝突，他也與中國商務部長作出安排，如有必要，他可以在短時間內前往，就安世爭端進行會談。他還指，在9月18日收到訊息稱安世當時的管理層已深度推進將營運遷往中國中國的計畫，這對歐洲經濟安全構成威脅，故在9月25日原則上決定介入，並在介入後才告知英國、德國、美國和中國中國。

近期，中國聞泰科技將阿姆斯特丹企業法庭告上荷蘭最高法院，要求恢復對安世半導體的控制權。而中國商務部長王文濤在11月26日與歐盟委員會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇舉行視訊會談，據陸方消息，雙方將共同敦促安世荷蘭與安世中國盡快開展建設性溝通，找到長期解決方案。

此外，英國政府將是否批准中國新使館選址（皇家鑄幣廠舊址）的決定期限，由12月10日再度延後至明年1月，而屆時英國首相施凱爾預計將訪問北京。中國駐英國使館發言人在2日晚間表示強烈不滿，「我們強烈敦促英方盡快批准中方規畫申請，以免進一步損害雙方的互信與合作」。

商務部 施凱爾 供應鏈

上一則

藉災生事者國安公署「雖遠必誅」 港拘YouTuber涉煽仇恨

下一則

無法再復出 「蘋果人」戶晨風、炫富郭美美帳號全網封禁

延伸閱讀

黎智英子女指父獄中健康轉差 牙齒腐爛指甲脫落

黎智英子女指父獄中健康轉差 牙齒腐爛指甲脫落
英相施凱爾外交政策演說 指台海是必須討論的議題

英相施凱爾外交政策演說 指台海是必須討論的議題
英相：將採更親商的對中政策 但不為擴大貿易犧牲國安

英相：將採更親商的對中政策 但不為擴大貿易犧牲國安
澤倫斯基願與川普討論和談 促西方簽署駐軍備忘錄

澤倫斯基願與川普討論和談 促西方簽署駐軍備忘錄

熱門新聞

中國央行等三部門聯合發布「管理辦法」，其中「個人存取現金超（人民幣）5萬元需登記資金來源」的規定，自2026年元旦取消。（中新社）

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

2025-11-29 14:31
香港大埔宏福苑發生大火，71歲的王姓男子得知妻子被困在屋內後情緒激動。(路透)

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

2025-11-26 18:00
中華民國國防部參謀本部前參謀次長吳石為中共在台諜報人員。（圖／取自微博）

繼發現戶籍卡後 河南發現吳石「履歷表」曾獲獎章

2025-12-02 20:10
圖為中國國家主席習近平。路透

又一經濟支柱垮了？中國這關鍵數據多年來首見萎縮

2025-11-26 09:41
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
杭州蕭山國際機場出現大批印度人手腳健全卻坐上輪椅，希望可獲優先登機權。（向陽視頻）

印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發中國網友抨擊

2025-11-25 21:47

超人氣

更多 >
資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產

資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產
移民局追「債」華人10年前來美產子被查

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯
檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美

檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美
「不只是報恩」汶川地震獲救女孩 17年後嫁給救她的軍人

「不只是報恩」汶川地震獲救女孩 17年後嫁給救她的軍人