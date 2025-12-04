行程有衝突？ 荷經濟大臣取消訪中 安世爭議再添變數

安世半導體問題引發中國與荷蘭激烈交鋒。（路透）

安世半導體問題引發中國與荷蘭激烈交鋒，在荷蘭撤銷行政干預的命令後，問題仍未徹底解決。荷蘭經濟大臣卡雷曼斯則在2日表示，因行程安排衝突，已取消原定本月的訪中行程，為事件再度投下變數。

荷蘭政府9月底宣布接管安世半導體，隨後發生供應鏈 危機，直至上月19日荷方宣布暫停對安世半導體干預，但因10月7日的企業法庭裁決依舊處於生效狀態，安世母公司聞泰科技對安世的控制權仍然受限，雙方爭端並未完全落幕。

路透報導，卡雷曼斯在致荷蘭國會的信中表示，他已取消本月對中國的訪問，理由是因日程衝突，他也與中國商務部 長作出安排，如有必要，他可以在短時間內前往，就安世爭端進行會談。他還指，在9月18日收到訊息稱安世當時的管理層已深度推進將營運遷往中國中國的計畫，這對歐洲經濟安全構成威脅，故在9月25日原則上決定介入，並在介入後才告知英國、德國、美國和中國中國。

近期，中國聞泰科技將阿姆斯特丹企業法庭告上荷蘭最高法院，要求恢復對安世半導體的控制權。而中國商務部長王文濤在11月26日與歐盟委員會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇舉行視訊會談，據陸方消息，雙方將共同敦促安世荷蘭與安世中國盡快開展建設性溝通，找到長期解決方案。

此外，英國政府將是否批准中國新使館選址（皇家鑄幣廠舊址）的決定期限，由12月10日再度延後至明年1月，而屆時英國首相施凱爾 預計將訪問北京。中國駐英國使館發言人在2日晚間表示強烈不滿，「我們強烈敦促英方盡快批准中方規畫申請，以免進一步損害雙方的互信與合作」。