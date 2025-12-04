新晉諾貝爾獎得主：中國量子計算 只輸美「幾奈秒」

約翰·馬丁尼斯表示，中國正迅速縮小在量子計算領域與美國的差距。 （取材自觀察者網）

中國科學家取得量子研究新進展，終結了愛因斯坦與波耳的世紀之辯。中國科學技術大學研究團隊利用光鑷囚禁的量子基態單原子，首次實現了「反衝狹縫」量子干涉思想實驗，證明了海森堡極限下的互補性原理，成果除發表於國際期刊，美國物理學會也進行專題報導。2025年諾貝爾 物理學獎得主約翰·馬丁尼斯近日表示，中國正迅速縮小在量子計算領域與美國的差距，美國可能只領先「幾奈秒」，很快會被中國趕上。

據觀察者網報導，中國科學技術大學昨發布消息，該校潘建偉、陸朝陽、陳明城教授等組成的研究團隊，利用光鑷囚禁的量子基態單原子，首次忠實地實現了1927年愛因斯坦和波耳爭論中提出的「反衝狹縫」量子干涉思想實驗，觀測到了原子動量可調諧的干涉對比度漸進變化過程，證明了海森堡極限下的互補性原理，並展示了從量子到經典的連續轉變過程。

相關成果以編輯推薦形式於今年12月3日發表於國際期刊「物理評論快報」；美國物理學會Physics欄目以「單原子的愛因斯坦狹縫」為題進行專題報導。

據報導，在1927年的第五屆索爾維會議上，愛因斯坦為挑戰波耳的互補性原理，在雙縫干涉實驗中，設計讓單光子通過一個可移動的狹縫，認為單光子會給狹縫一個極微弱的反衝動量，干涉條紋仍可保留，然而單光子的動量反衝非常微弱，此實驗近百年來仍停留在思想層面。

中國團隊這項成果在愛因斯坦和波耳爭論近百年之後，不僅在量子極限層面忠實實現了愛因斯坦思想實驗，也為未來實現大規模中性原子陣列、壓縮態糾錯編碼等基礎問題奠定了基礎。期刊審稿人評價該工作是「對量子力學基礎的重大貢獻」、「一個漂亮的實驗」、「一個百年思想實驗的教科書式實現」。

另據美國彭博資訊昨報導，2025年諾貝爾物理學獎得主約翰·馬丁尼斯認為，中國正迅速縮小在量子計算領域與美國的差距，美國可能只領先「幾奈秒」，很快會被中國趕上。

馬丁尼斯表示，谷歌2019年取得領先時，西方技術人員普遍認為，中國在量子計算領域落後美國約三年，「但他們很快就趕上了，現在我們擔心，我們可能只領先中國幾奈秒」。他表示曾看過中國的論文，「他們非常清楚自己在做什麼。西方人員發表關於最新進展的論文後，中國科研人員通常也能在幾個月內跟上」，中國在量子計算領域非常有競爭力，「人們應該擔心，這是一場真正的競賽」。

馬丁尼斯透露，目前川普政府將重點放在人工智能 競賽上，但白宮 也意識到了量子計算領域的挑戰，「他們的注意力正轉向量子領域」。