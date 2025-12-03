習近平與馬克宏在北京展開會談 料觸及俄烏、台灣問題

4日習近平(左)為到中國進行國是訪問的馬克宏(右)舉行了歡迎儀式。(路透)

新華社4日上午報導，中國國家主席習近平 4日在北京與法國總統馬克宏 舉行會談。會談開始前，習近平為到中國進行國是訪問的馬克宏舉行了歡迎儀式。

馬克宏3日下午抵達北京，中國外交部長王毅 到場接機。馬克宏將對中國進行為期3天的訪問，先後到訪北京、成都。

這是馬克宏2017年執政以來，第4次訪問中國，也是對去年習近平在中法建交60周年之際訪問法國的回訪。

中國外交部早前指出，習近平與馬克宏在會談中，將共同引領新形勢下中法關係發展，並就「重大國際和區域熱點問題」，深入交換意見。

分析普遍認為，俄烏停火將是兩國領導人會談的重要議程之一。此外，近期中國與日本就台灣問題發生爭端，北京一直希望得到聯合國安理會5個常任理事國之一的法國的支持。