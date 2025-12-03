我的頻道

美空軍飛行表演隊F-16戰機墜毀 飛行員彈射逃生

恐受汙染 FDA召回這款碎起司逾百萬包

習近平與馬克宏在北京展開會談 料觸及俄烏、台灣問題

記者陳宥菘／即時報導
4日習近平(左)為到中國進行國是訪問的馬克宏(右)舉行了歡迎儀式。(路透)

新華社4日上午報導，中國國家主席習近平4日在北京與法國總統馬克宏舉行會談。會談開始前，習近平為到中國進行國是訪問的馬克宏舉行了歡迎儀式。

馬克宏3日下午抵達北京，中國外交部長王毅到場接機。馬克宏將對中國進行為期3天的訪問，先後到訪北京、成都。

這是馬克宏2017年執政以來，第4次訪問中國，也是對去年習近平在中法建交60周年之際訪問法國的回訪。

4日習近平(左)為到中國進行國是訪問的馬克宏(右)舉行了歡迎儀式。(路透)

中國外交部早前指出，習近平與馬克宏在會談中，將共同引領新形勢下中法關係發展，並就「重大國際和區域熱點問題」，深入交換意見。

分析普遍認為，俄烏停火將是兩國領導人會談的重要議程之一。此外，近期中國與日本就台灣問題發生爭端，北京一直希望得到聯合國安理會5個常任理事國之一的法國的支持。

中國外長王毅3日已先會見法國外長巴霍，並主動提及近期中日因日相高市早苗「台灣有事」言論引發的外交緊張，喊話法方「繼續理解並支持中方正當立場」，據陸方新聞稿，巴霍強調堅定奉行一中政策。兩人也談及俄烏停火談判，王毅指出，應鼓勵各方談下去，而不能拖後腿。

馬克宏3日抵達北京，開始對中國進行為期三天的國事訪問。(新華社)

