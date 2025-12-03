「軍中反腐影響」 瑞典智庫：中軍工企業去年營收跌10%

我的頻道

中國新聞組╱北京3日電

瑞典智庫最新發布的軍工產業報告指出，2024年中國大型軍工企業的收入下跌10%，與世界其他國家和地區軍火業的上漲形成鮮明對比，主因是中國領導人習近平近年來的反腐調查，導致多家軍工企業的多名高層被撤職，軍工產能交付與簽約節奏明顯放緩。

美國之音報導，在百大軍工企業榜單中，總部位於中國的八家公司合計收入降至883億美元。當中，位居全球第八的中國航空工業集團有限公司因軍用機交付速度變慢，年收入下降1.3%，至203億美元。全球排名第11的中國兵器工業集團跌幅最重，收入大減31%，僅剩140億美元。報告指出，該公司董事長及軍工部門負責人於2024年因涉嫌腐敗被撤職，引發多項重大合約審查延後，是營收大減的主因。

排名第17的中國航太科技集團同樣受反腐影響，其總裁於2023年底被免職後，多個軍用衛星與運載火箭專案延宕，使全年軍工收入下跌16%，降至102億美元。

報告同時提到，與火箭軍及總裝備部相關的腐敗案件在近兩年持續外溢，包括前中央軍委副主席何衛東等高級將領均於2025年遭開除黨籍。分析人士認為，這類高層震動使軍事採購流程趨於更嚴格，使企業在短期內難以恢復以往的高速接單節奏。

不過，也有中國企業逆勢成長。全球最大軍用船舶製造商、排名第14的中國船舶集團有限公司在2024年軍工收入成長8.7%，達123億美元；另一家中國企業亦取得增幅，顯示並非所有軍工領域都受到反腐波動影響。

與中國下滑形成對比的是，全球軍工市場在2024年持續因地緣政治緊張而擴張，百大軍工企業整體收入上升5.9%，達6790億美元。日本、南韓與德國的增幅尤為顯著，分別成長40%、31%與36%。

報告還顯示，全球百強榜單中有39家公司位於美國，包括名列全球前五名的四家美國公司，其合計收入成長3.8%，達到3340億美元，幾乎占百強企業收入的一半。

