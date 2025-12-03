「意義遠超經濟」 馬克宏第4度訪華 企業家隨行 無范德賴恩

應中國國家主席習近平 邀請，法國總統馬克宏 12月3日至5日對中國國事訪問，將與習近平舉行會談，共同引領新形勢下中法關係發展，並就重大國際和地區熱點問題深入交換意見。據悉，這是他對中國的第四次國事訪問，此次未與歐盟 委員會主席范德賴恩同行，且率領龐大企業家代表團隨行。

法廣網報導，馬克宏與習近平在互訪中似乎發展出一種「特殊關係」，2023年，習近平邀請馬克宏南下廣州，在其父親習仲勳曾主政的省府官邸品茶。次年習訪問法國，馬克宏特邀習近平夫婦登上南法雪花飄飄的比利牛斯山做客。這次，習將在皇朝聖地紫禁城款待馬克宏，以示共產黨領導人對來賓的尊重。

據法國總統府消息，此次馬克宏率領龐大企業家代表團隨行，到訪北京和成都。法國總統外交顧問博納表示，馬克宏此行希望優化和更好地平衡法國與中國、歐盟與中國的關係，希望與中國合作，實現「強勁、可持續、惠及所有人的增長」。

大公報報導，旅法政治學者、復旦大學中國研究院研究員宋魯鄭表示，馬克宏第四次訪華之際，面臨國內外諸多風險挑戰。歐洲地緣政治空間大幅壓縮，法國倡導的「戰略自主」也面臨更大困境。馬克宏需要通過外交，實現破局突圍。

宋魯鄭指出，「馬克宏此次訪華除了解決問題，必然也會尋求合作。」中法兩個大國在戰略層面之外，在微觀層面也有諸多合作領域，包括經貿、農產品、能源、航空、人文、氣候保護。在中法關係相對良好的背景下，在這些領域深化擴大合作是自然的結果。

榮鼎集團中國問題專家諾亞巴金（Noah Barkin）則告訴路透，「一方面，他必須向中國領導人明確表示，歐洲將對北京日益增長的經濟和安全威脅做出反應，同時預防緊張局勢升級，從而導致全面貿易戰和引發外交崩潰」，「 但這不是一個容易傳達的信息」。

值得注意的是，與此前不同，馬克宏本次訪華未與歐盟委員會主席范德賴恩同行。訪中前，法國總統外事顧問更與中國外交部長王毅通電話，強調法方堅持獨立自主外交傳統，堅定不移奉行一個中國政策，理解中方在台灣問題上的正當立場。

宋魯鄭分析，馬克宏或認為，范德賴恩同行對中法、中歐關係並非加分項，甚至起到反效果。馬克宏此行為「告別之旅」和「友好之旅」，而非「問題之旅」，聚焦凝聚共識，延續鞏固中法戰略關係。

「馬克宏此次訪華之旅，意義遠超經濟範疇。」宋魯鄭直言，當前世界日益動盪，不確定性加深，中法作為全球兩個重要大國，雙方的穩定合作是全球穩定的重要因素，也是不同種族、文明、制度之間友好相處的範例。