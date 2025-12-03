中企繞開管制 推降規版稀土磁鐵 北京簽首批出口許可

我的頻道

記者謝守真／綜合報導
除了銻和鎵，中國亦已對中重稀土實施出口管制。圖為各類型稀土。(中新社)
除了銻和鎵，中國亦已對中重稀土實施出口管制。圖為各類型稀土。(中新社)

針對北京當局自4月起收緊稀土出口管制，據報中國稀土磁鐵製造商正調整產品配方，避免使用受限制的特定稀土元素，如同「降規版」稀土產品，以在不觸及相關規定的情況下維持對西方買家的出貨。同時，中國已向部分大型企業簽發首批一般性稀土出口許可，有望加速部分客戶的採購流程。

華爾街日報指出，根據中國出口新規，即便磁鐵僅含極少量鏑（Dy）、鋱（Tb）等重稀土，也需申請出口許可。中國稀土企業與貿易商表示，審核可能耗時數周至數月，且未必通過，使西方製造商面臨供應壓力。一些汽車與機械設備廠商因此改採不含重稀土的替代磁材。

報導說，前述策略固然都不違法，但並非完美解方。新調配的磁鐵性能通常不比既有產品。不過中國擁有龐大且仍在持續擴張的磁鐵製造能力，業者仍盼努力尋找合法方式維持出口。

中國稀土企業緩解出口受限的方法包含技術創新，例如將磁材研磨至更精細以提升其耐熱性，使磁鐵可在150℃運作，滿足多數家電需求，但仍低於汽車與航空產業所需的高溫標準。安徽瀚海新材料、永久磁業、招寶磁業及寧波興富磁材均推出相關產品。

貿易商表示，儘管擔心這些「新調配」磁鐵未必如中國製造商宣稱般有效，許多西方企業依然埋單。

瀚海工程師隗海宇曾說，耐熱性能雖下降，但對多數客戶而言，有得用總比沒有好。部分貿易商稱，西方客戶雖有疑慮，但因供應壓力仍採購。同時，一些中國企業增設法規相關職務，確保出口流程符合最新要求。

同時，中國亦啟動新一輪出口制度調整。路透引述消息稱，中國已簽發首批「一般性」稀土出口許可，允許單一客戶一年內多次出口，縮短等待期。江西金力永磁、寧波韻升及北京中科三環已取得部分或大部分客戶的相關許可。

路透指出，新規為10月美中領袖會晤後的成果之一。中國4月起的稀土出口管制曾造成供應緊縮，使部分汽車供應鏈停擺。一般性許可證將作為現行制度補充，而非替代逐批審核。目前僅大型中國稀土企業可申請，未來或視執行情況擴大適用範圍。

至於北京許可證是否會排除國防、航太、半導體等敏感客戶領域，仍待觀察。此外，歐洲企業近日再次提出，現行出口管制程序仍面臨延誤與透明度不足問題。

中國自4月宣布對七類中重稀土相關物項實施出口管制後，稀土金屬價格在數周內達到創紀...
中國自4月宣布對七類中重稀土相關物項實施出口管制後，稀土金屬價格在數周內達到創紀錄的高位。(本報資料照片)

