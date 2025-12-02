中日關係緊張 解放軍近日渤海、黃海密集展開軍事演訓

解放軍近日在渤海、黃海密集展開各項軍事任務和實彈射擊。圖為解放軍海軍今年9月一次實彈射擊演訓資料照。（取材自「人民海軍」微信公眾號）

中日關係緊張之際，雙方2日再度於釣魚台 列嶼附近海域發生爭端。值得注意的是，中國近日密集發布航行警告，於渤海及黃海執行軍事任務或進行實彈射擊。

大連海事局1日下午發布航行警告稱，自12月2日14時至18時、自12月3日17時至21時在38-54.3N120-57.0E、38-54.3N121-04.2E、38-48.0N121-04.2E、38-48.0N120-57.0E諸點連線範圍內實彈射擊。禁止駛入。位置大約在大連東南向的黃海北部近海區域。

葫蘆島海事局2日上午發布航行警告，自12月3日3時至19時在40-50.30N 121-26.17E、40-17.62N 120-58.42E、40-04.07N 120-46.07E、40-11.13N 120-33.73E、40-24.13N 120-46.82E和40-54.45N 121-19.82E諸點連線範圍內進行軍事演習。禁止駛入。位置大約在遼寧外海、渤海東北角，遼東灣北部海域。

秦皇島海事局則公告，12月2日零時至8日24時，在下列四點連線海域範圍內執行軍事任務：39-35.00N 119-10.00E；39-35.00N 119-30.00E；39-22.00N 119-30.00E；39-22.00N 119-10.00E。禁止駛入。位置大約在渤海灣中北部、秦皇島與曹妃甸之間外海。

秦皇島海事局還發布另一則航行警告，12月2日零時至4日24時在下列四點連線海域範圍內執行軍事任務：39-50.00N 119-52.50E；39-42.00N 119-52.50E；39-42.00N 120-00.00E；39-50.00N 120-00.00E。禁止駛入。位置大約在渤海中部偏東、秦皇島東南外海的一小塊海域。

中國海警局今早發布新聞稿稱，日本 「瑞寶丸」號漁船非法進入「我釣魚島領海」，中國海警艦艇依法對其採取必要管控措施並警告驅離；日本第11管區海上保安總部（那霸）則表示，2日凌晨2時25分左右起，兩艘中國海警局船隻相繼駛入尖閣諸島周邊日本領海，日方巡邏船要求其駛離領海。中國公務船2日5時10分前後起陸續駛出。

