中國民眾即起赴俄免簽 最長可留30天 機票搜尋增8倍

中國新聞組／北京2日電
俄羅斯宣布，中國公民至2026年9月14日前，可免簽證以旅遊和商務目的前往俄羅斯，比中國提供俄羅斯免簽待遇晚了兩個半月。圖為莫斯科紅場聖瓦西里主教座堂前的中國遊客。（美聯社）
俄羅斯宣布，中國公民至2026年9月14日前，可免簽證以旅遊和商務目的前往俄羅斯，比中國提供俄羅斯免簽待遇晚了兩個半月。圖為莫斯科紅場聖瓦西里主教座堂前的中國遊客。（美聯社）

在中國外長王毅訪問俄羅斯之際，俄國昨日宣布，即日起開放中國公民免簽入境，時間至明年9月14日止，最長可停留30天。這是俄方對中方政策的具體回應，中國已於今年9月15日起，對俄國試辦免簽。此外，新版中俄雙邊投資協定於12月1日正式生效實施。

綜合央視、俄通社報導，俄國總統普亭昨日簽署命令，本著對等原則，在2026年9月14日之前，中國公民可持普通護照免簽前往俄羅斯，作為訪客或以商務目的，觀光旅遊，參加科學、文化、社會政治、經濟、體育活動，以及過境，在俄國停留不超過30天。法令自簽署當日，即12月1日生效。

中國國家主席習近平與普亭今年9月2日在北京會晤後，中國外交部宣布，自今年9月15日至明年9月14日，對俄國持普通護照人員試行免簽政策。普亭當時表示，俄方將以對等方式回應中方這一友好措施。

第一財經報導，在俄國對中免簽政策公布後，旅遊平台上前往俄羅斯的機票搜尋量比前一天激增超過8倍，預訂量也大增近5倍。相比中國其他的歐美航線，目前中俄航線的航班量已超過疫情前水平。今年10月，中俄往返航班量達2096班次，年增逾24%，比疫情前的2019年也增加超過6%。

俄通社指，今年前9個月，前往俄羅斯的中國遊客共計140萬人次，同比增加2%。今年第3季赴俄中國遊客數量達到最大值，為63.16萬人次。俄國經濟發展部官員表示，俄方已提出到2030年吸引570萬人次中國遊客的目標，將占俄國入境遊客總量的35%。

中方數據顯示，2025年上半年，中國赴俄遊客約31.78萬人次，同比增長5.3%，是俄羅斯第一大客源國；2024年中國赴俄旅遊突破84萬人次，同比增幅2093%。‌‌

俄國宣布此一利好政策之際，王毅應俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古邀請，1至2日赴俄羅斯舉行中俄第20輪戰略安全磋商。

針對新版中俄雙邊投資協定，中方稱將為雙向投資提供更高水準的制度保障。條款含投資保護、投資促進、投資便利化及爭端解決等。新版進一步完善投資保護條款，雙向投資的法律確定性增強；納入投資便利化規則等。

上海新時代文化交流中心董事長魯向東表示，之前中國大規模低價團的時代已一去不返，之前中國遊客大多造訪莫斯科、聖彼得堡，「但隨著年輕一代對俄羅斯愈來愈熟悉，探訪貝加爾湖、到堪察加半島看火山看北極熊、去摩爾曼斯克追極光等，都是熱門選擇」。他說，「俄羅斯的亞洲部分相較歐洲部分，如今更受中國遊客歡迎」。

