明年9月14日前 中國公民可免簽赴俄羅斯30天

中國新聞組／即時報導
俄羅斯宣布，中國公民至2026年9月14日前，可免簽證以旅遊和商務目的前往俄羅斯，比中國提供俄羅斯免簽待遇晚了兩個半月。圖為莫斯科紅場聖瓦西里主教座堂前的中國遊客。（美聯社）
俄羅斯宣布，中國公民至2026年9月14日前，可免簽證以旅遊和商務目的前往俄羅斯，比中國提供俄羅斯免簽待遇晚了兩個半月。圖為莫斯科紅場聖瓦西里主教座堂前的中國遊客。（美聯社）

央視新聞報導，根據俄羅斯總統普亭12月1日簽署的命令，中國公民至2026年9月14日（含14日）前，可免簽證以旅遊和商務目的前往俄羅斯。免簽天數為30天。

中國外交部發言人郭嘉昆今年9月2日宣布，為進一步便利中外人員往來，中方決定擴大免簽國家範圍，自2025年9月15日至2026年9月14日，對俄羅斯持普通護照人員試行免簽政策。

郭嘉昆表示，在前述這段期間內，俄羅斯持普通護照人員到中國經商、旅遊觀光、探親訪友、交流訪問、過境不超過30天，可免辦簽證入境。

他表示，在兩國元首戰略引領下，中俄關係保持高水平運行。中方高度重視兩國人員往來便利化問題，支持兩國民眾加強交往，為推動中俄新時代全面戰略協作夥伴關係作出積極貢獻。「歡迎俄羅斯朋友多來中國，常來中國。」

普亭上個月18日曾宣布，給予中國的對等免簽政策將於近期生效。

為促進旅遊消費，中國近幾年給予多個國家民眾入境免簽待遇。據統計，目前有泰國、馬來西亞、阿拉伯聯合大公國等約29個國家與中國互免簽證‌，中國‌還單方面對日本、法國、德國等38國實施免簽，另提供55國公民可經中國60個口岸免簽停留240小時（10天）‌。

俄羅斯 簽證 普亭

香港大火／女住戶救下4人1狗後罹難 家屬：相信她無悔

中國外交部要求高市早苗：老老實實收回錯誤言論

