轟日本歌手下台做法過分？ 胡錫進：制裁不缺這5分鐘

日本天后濱崎步上海演唱會突遭取消，她在舞台上獨唱三小時。（取材自IG）

中方近來加大對日本 抵制力度，日本天后濱崎步上海演唱會突遭取消，日本歌手大槻真希上海演唱時更被斷電趕下台，被中國網民怒批抵制手法「粗暴」，官媒環球時報前總編輯胡錫進 和部分國內媒體也看不下去。胡錫進昨發文批評把日本歌手轟下台的做法「過了」，不僅對當事人不尊重且造成國內相關行業「自損」，更易落人口實，制裁不缺這5分鐘。有媒體則質疑「若連一首歌都容不下，那我們捍衛的，究竟是立場，還是情緒宣洩的快感？」

胡錫進昨天在個人微博 發文評論濱崎步在上海演出被取消事件指出，他支持國家暫停日本藝人在中國演出，但中方制裁應盡可能實現每一具體措施在情理上的完整，而且務盡減少中國機構和公眾的連帶損失。以濱崎步演唱會為例，在演唱會前一天突取消，對中方的損失已經可能超過對日方的損失，應可作為「最後一場日本藝人演出」特例將它放行，效果可能會更好。

胡錫進批評轟下台的做法對於大槻真希不尊重。胡錫進稱，很多人認為，中國的對日制裁不缺這5分鐘，不在於多一首還是少一首日語歌曲的表演。歌手唱到一半將其阻止，當眾把歌手轟下台，不僅「過了」，且很容易給外界攻擊中國的對日制裁提供口實，應當避免。希望這種情況之後不再發生，也希望全國其他地方能夠避免類似過激表現的發生。

另外，中媒「椒點娛樂」發布題為「日本天后濱崎步，空館獨唱3小時，打醒了誰？」評論稱，濱崎步在演唱會被取消後仍換上為上海特別定製的演出服，走上空無一人的舞台唱完整場3小時，場景令人動容，在「隨時取消」、「臨時變卦」已成常態的時代，濱崎步的舉動像一記溫柔的耳光，打醒了中國對「契約」二字的麻木。主辦方能一句「不可抗力」免責，但一個歌手卻選擇用最笨的方式，守住對觀眾最基本的尊重，這早已超越「敬業」。