我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷「惡血女王」Theranos荷姆斯 或尋求川普赦免

NBC民調／花4年讀大學 63%民眾直言「不值得」

轟日本歌手下台做法過分？ 胡錫進：制裁不缺這5分鐘

中國新聞組／北京1日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本天后濱崎步上海演唱會突遭取消，她在舞台上獨唱三小時。（取材自IG）
日本天后濱崎步上海演唱會突遭取消，她在舞台上獨唱三小時。（取材自IG）

中方近來加大對日本抵制力度，日本天后濱崎步上海演唱會突遭取消，日本歌手大槻真希上海演唱時更被斷電趕下台，被中國網民怒批抵制手法「粗暴」，官媒環球時報前總編輯胡錫進和部分國內媒體也看不下去。胡錫進昨發文批評把日本歌手轟下台的做法「過了」，不僅對當事人不尊重且造成國內相關行業「自損」，更易落人口實，制裁不缺這5分鐘。有媒體則質疑「若連一首歌都容不下，那我們捍衛的，究竟是立場，還是情緒宣洩的快感？」

胡錫進昨天在個人微博發文評論濱崎步在上海演出被取消事件指出，他支持國家暫停日本藝人在中國演出，但中方制裁應盡可能實現每一具體措施在情理上的完整，而且務盡減少中國機構和公眾的連帶損失。以濱崎步演唱會為例，在演唱會前一天突取消，對中方的損失已經可能超過對日方的損失，應可作為「最後一場日本藝人演出」特例將它放行，效果可能會更好。

胡錫進批評轟下台的做法對於大槻真希不尊重。胡錫進稱，很多人認為，中國的對日制裁不缺這5分鐘，不在於多一首還是少一首日語歌曲的表演。歌手唱到一半將其阻止，當眾把歌手轟下台，不僅「過了」，且很容易給外界攻擊中國的對日制裁提供口實，應當避免。希望這種情況之後不再發生，也希望全國其他地方能夠避免類似過激表現的發生。

日本天后濱崎步上海演唱會突遭取消，她在舞台上獨唱三小時。（取材自IG）
日本天后濱崎步上海演唱會突遭取消，她在舞台上獨唱三小時。（取材自IG）

另外，中媒「椒點娛樂」發布題為「日本天后濱崎步，空館獨唱3小時，打醒了誰？」評論稱，濱崎步在演唱會被取消後仍換上為上海特別定製的演出服，走上空無一人的舞台唱完整場3小時，場景令人動容，在「隨時取消」、「臨時變卦」已成常態的時代，濱崎步的舉動像一記溫柔的耳光，打醒了中國對「契約」二字的麻木。主辦方能一句「不可抗力」免責，但一個歌手卻選擇用最笨的方式，守住對觀眾最基本的尊重，這早已超越「敬業」。

幾乎同一時間，另一位日本歌手大槻真希，在上海演唱「海賊王」片尾曲時，被突然斷電、強行清場。濱崎步們不是政客，她們只是帶著作品跨越國界的藝人，「若連一首歌都容不下，那我們捍衛的，究竟是立場，還是情緒宣洩的快感？」真正的自信，不是靠禁止別人來彰顯，而是在風暴中依然能守住分寸。有些價值不該被「不可抗力」沖垮。比如承諾，比如尊重，比如在無人注視時依然選擇做對的事。

日本歌手大槻真希11月28日演唱活動到一半，也被當場中止，她錯愕表情全被歌迷拍下...
日本歌手大槻真希11月28日演唱活動到一半，也被當場中止，她錯愕表情全被歌迷拍下。（影片截圖）

日本 胡錫進 微博

上一則

中大使吳江浩：日相撞上南牆 錯上加錯 會有更嚴重後果

下一則

中企秀數百機器人列隊被疑假片 「一鏡到底還原真相」

延伸閱讀

2日本歌手演唱會在中如期登場 輿論讚「京廣有契約精神」

2日本歌手演唱會在中如期登場 輿論讚「京廣有契約精神」
大火後加強維穩 傳港警以「借火煽動」之名再捕2人

大火後加強維穩 傳港警以「借火煽動」之名再捕2人
濱崎步釋出上海1.4萬空位演唱會謝幕照 感謝文曝光 網感動：敬業精神

濱崎步釋出上海1.4萬空位演唱會謝幕照 感謝文曝光 網感動：敬業精神
濱崎步上海開唱被取消...他嘆文化娛樂就放過大家吧

濱崎步上海開唱被取消...他嘆文化娛樂就放過大家吧

熱門新聞

中國央行等三部門聯合發布「管理辦法」，其中「個人存取現金超（人民幣）5萬元需登記資金來源」的規定，自2026年元旦取消。（中新社）

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

2025-11-29 14:31
香港大埔宏福苑發生大火，71歲的王姓男子得知妻子被困在屋內後情緒激動。(路透)

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

2025-11-26 18:00
小金抽到的顯卡。（取材自紫牛新聞）

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

2025-11-22 07:30
杭州蕭山國際機場出現大批印度人手腳健全卻坐上輪椅，希望可獲優先登機權。（向陽視頻）

印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發中國網友抨擊

2025-11-25 21:47
圖為中國國家主席習近平。路透

又一經濟支柱垮了？中國這關鍵數據多年來首見萎縮

2025-11-26 09:41
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47

超人氣

更多 >
ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕
1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意

1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意
紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪
跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地

跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地
「手插口袋」中國司長台前強硬 會後即赴大連安撫日企

「手插口袋」中國司長台前強硬 會後即赴大連安撫日企