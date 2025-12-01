我的頻道

矽谷「惡血女王」Theranos荷姆斯 或尋求川普赦免

NBC民調／花4年讀大學 63%民眾直言「不值得」

中大使吳江浩：日相撞上南牆 錯上加錯 會有更嚴重後果

記者黃雅慧、陳宥菘／綜合報導
中國駐日本大使吳江浩。（新華社）
中國駐日本大使吳江浩。（新華社）

儘管北京持續施壓，日本首相高市早苗仍不撤回先前涉台相關言論。中國駐日本大使吳江浩11月30日在中共官媒人民日報發表署名文章稱，中日關係的穩定發展，只能建立在牢固的政治基礎上。他並稱，任何詭辯狡辯的言詞，都是自欺欺人；任何蒙混過關的企圖，都不可能得逞；任何錯上加錯的舉動，只會遭致更加嚴重的後果。

針對高市的言論，吳江浩稱，「日本現職領導人單方面發起的破壞性行為，誤判形勢、悖逆潮流、撞上南牆」。他強調，日方唯一正確做法就是立即撤回錯誤荒謬言論，以實際行動徹底認錯糾錯。

吳江浩提到，在中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年之際，日本現職領導人悍然發表涉台露骨挑釁言論，發出武力威脅與戰爭叫囂，迄今拒不認錯、拒不收回，嚴重破壞國際法和國際關係基本準則，嚴重破壞戰後國際秩序，嚴重破壞中日關係政治基礎。

高市早苗11月7日在國會答詢時，因「台灣有事」相關言論引發北京反彈。11月26日，高市在黨魁討論會時稱，日本已在舊金山和約放棄所有權限，「沒有立場認定台灣的法律地位」。這番表態又引發北京批評，指其避談開羅宣言、波茨坦公告，卻強調了中方不承認的舊金山和約，表明她不思悔改，甚至炒作「台灣地位未定論」，這是錯上加錯。

另外，美國學者余茂春分析，高市將立場基於日本安全環境中的地理與戰略現實；美國需高市般的「戰略清晰」論述，台灣防衛不僅是台灣的問題，也是美國的問題。

美國總統川普第一任的對中政策重要智囊、美國智庫哈德遜研究所主任余茂春近期投書華盛頓時報。他提到高市未將日方立場建立在抽象的主權爭議或歷史主張上，為其他民主國家，尤其是美國，提供一個反思自身在台灣未來中所涉利害關係的範例。

余茂春指，北京偏好的敘事是台灣屬於中國大陸，與其他國家無涉。此一框架使國際社會從中國國族主義的視角，而非以印太地緣政治平衡的觀點看待台灣安全；各國雖表示「反對片面改變現狀」、「支持和平解決」或「維持戰略模糊」，但卻很少明確表述，台灣的命運對其本國國安代表的意義。

延伸閱讀

