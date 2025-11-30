中官媒批高市最新談話「一錯再錯」的台灣地位未定論

日本首相高市早苗11月26日在黨首討論上表示，根據「舊金山和約」，日本放棄全部許可權，並無認定台灣法律地位的立場，這番話被北京當局認定是在宣揚「台灣地位未定」論。（歐新社）

中日關係一波未平一波又起。日本 首相高市早苗 11月26日表示，根據「舊金山 和約」，日本放棄了全部許可權，並無認定台灣法律地位的立場。對此，人民日報專欄《鐘聲》指，高市這番話是刻意歪曲歷史的所謂「台灣地位未定」論調，與其此前宣稱「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」的「錯誤言行」如出一轍。

文章稱，高市早苗在台灣問題上「一錯再錯」，暴露其根深蒂固的歷史修正主義傾向，折射出其對當今國際政治現實的誤判。高市最新談話「再一次暴露了其突破戰後國際秩序、為日本軍事介入台海預製鋪墊的真實意圖」。

《鐘聲》是人民日報專門針對重大國際問題和涉華議題，闡述中國立場與主張的專欄。

《鐘聲》1日在人民日報三版發表題為「日本所謂『台灣地位未定』論，是對歷史的無知和現實的誤判」的文章重申，根據《開羅宣言》和《波茨坦公告》，「台灣回歸中國，是正義的昭彰，是二戰重要勝利成果。任何關於『台灣地位未定』的錯誤論調，都是對戰後國際秩序的公然挑戰。」

文章強調，高市早苗所援引的「舊金山和約」，是上世紀50年代，一些西方國家出於冷戰戰略考慮，將中蘇等二戰主要戰勝國排斥在外的情況下，對日單獨構和而發表的文件。

「這一文件違反1942年中、美、英、蘇等26個國家簽署的《聯合國家宣言》中關於禁止與敵國單獨構和的規定，違反《聯合國憲章》和國際法基本原則，其對台灣主權歸屬等任何涉及中國作為非締約國的領土和主權權利的模糊內容，都是對《開羅宣言》和《波茨坦公告》等具有國際法效力文件的背離，因而是非法的、無效的。」

人民日報指出，高市早苗選擇性無視構成戰後國際秩序基石的一系列法律文件，獨獨援引這一非法無效的文件，不僅是對歷史的無知和曲解，更是對國際社會公認準則的踐踏。

人民日報稱，「台灣是中國的台灣，台灣問題是中國核心利益中的核心。80年前，中國有能力打敗日本軍國主義，今天，中國政府和人民更有堅定意志、充分信心和強大能力挫敗干涉中國內政、阻撓中國統一大業的任何圖謀。」

文章最後並提出警告，「我們正告日本某些政客：在台灣問題上玩火者必自焚。在台灣問題上負有嚴重歷史罪責的日本，應當謹言慎行，深刻反省歷史，停止在台灣問題上的任何挑釁行為，以免重蹈歷史覆轍。」

中國政府朝鮮半島事務特別代表劉曉明今日也在社交平台「Ｘ」發文稱，中國從來沒有承認過「舊金山和約」中有關台灣主權歸屬等任何涉及中國作為非締約國的領土和主權權利的處置，從來沒有接受「舊金山和約」。