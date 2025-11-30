大連展出「明諭琉球國王敕」 揭琉球曾是中國藩屬史實

「明諭琉球國王敕」原件。（新華社）

大連旅順博物館近日再次展出的「明諭琉球國王敕」引起各方關注，長期從事相關研究的旅順博物館原副館長韓行方認為，這道敕諭揭示了琉球曾是中國藩屬的重要史實，也為研究琉球歷史和日本 對其侵略史提供了重要印證。

新華社報導，這次展出的「明諭琉球國王敕」是仿製品，原件存放於旅順博物館庫房。敕諭落款為明崇禎二年（公元1629年），為黃色紙本，四周有金色雲龍花紋，鈐有「廣運之寶」朱文方印，行文採用工整的楷書。

敕諭內容為：「皇帝敕諭琉球國王世子尚豐，得奏，爾父王尚寧，於泰昌元年9月19日薨逝，爾為世子理宜承襲，特遣戶科右給事中杜三策、行人司司正楊掄，封爾為琉球國中山王，嗣理國政，並賜爾及妃冠服彩幣等物。念爾父紹膺國統，作鎮海邦，率職輸誠，慎終如始，中遭鄰侮，旋致堵安，克綏提封，迄於沒世。爾以元胤，國人歸心，嗣服之初，倍宜兢惕。其尚祗循侯度，恪守王章，褆身以率勵臣民，飭政而輯寧邦域，綢繆牖戶，保固藩籬，庶無忝爾前人。用副予之顯命，欽哉，故諭。頒賜……」其後，敕諭詳細開列了所頒賜的物品及數量。

韓行方曾詳細研究這一文物，在其「明崇禎朝冊封琉球始末考辨」一文中指出，敕諭中提到的「中遭鄰侮」，指明萬歷40年（公元1612年）日本出兵3000入侵琉球，尚寧王被俘一事。此事在「明史」中也有記載：「琉球外禦強鄰，內修貢不絕。40年，日本果以勁兵3000入其國，擄其王，遷其宗器，大掠而去。」然而，「已而其王歸釋，覆遣使修貢……44年，日本有取雞籠山之謀，其地名台灣，密邇福建，尚寧遣使以聞，詔海上警備……」由此可見，當時琉球的尚寧王對明王朝確實是恭謹勤勞、忠心耿耿，因此才有敕諭中對其功績的表彰，即「念爾父紹膺國統，作鎮海邦，率職輸誠，慎終如始」。

據韓行方考證，明王朝冊封琉球共計15次，崇禎年間的冊封是最後一次。清順治11年（公元1654年），琉球國王尚質遣臣進京，送回「舊詔二道、敕諭一道、鍍金銀印一顆」，並請頒敕新印。由此，這道明崇禎年間發出的敕諭輾轉歸來。此後，清王朝基本沿用明制，繼續對琉球的冊封。