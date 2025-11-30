我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州史塔克頓兒童生日派對槍響 4死10傷、槍手在逃

美4口之家年薪需14萬元 知名經理人拋「新貧窮線」掀熱議

大連展出「明諭琉球國王敕」 揭琉球曾是中國藩屬史實

中國新聞組／北京30日電
「明諭琉球國王敕」原件。（新華社）
「明諭琉球國王敕」原件。（新華社）

大連旅順博物館近日再次展出的「明諭琉球國王敕」引起各方關注，長期從事相關研究的旅順博物館原副館長韓行方認為，這道敕諭揭示了琉球曾是中國藩屬的重要史實，也為研究琉球歷史和日本對其侵略史提供了重要印證。

新華社報導，這次展出的「明諭琉球國王敕」是仿製品，原件存放於旅順博物館庫房。敕諭落款為明崇禎二年（公元1629年），為黃色紙本，四周有金色雲龍花紋，鈐有「廣運之寶」朱文方印，行文採用工整的楷書。

敕諭內容為：「皇帝敕諭琉球國王世子尚豐，得奏，爾父王尚寧，於泰昌元年9月19日薨逝，爾為世子理宜承襲，特遣戶科右給事中杜三策、行人司司正楊掄，封爾為琉球國中山王，嗣理國政，並賜爾及妃冠服彩幣等物。念爾父紹膺國統，作鎮海邦，率職輸誠，慎終如始，中遭鄰侮，旋致堵安，克綏提封，迄於沒世。爾以元胤，國人歸心，嗣服之初，倍宜兢惕。其尚祗循侯度，恪守王章，褆身以率勵臣民，飭政而輯寧邦域，綢繆牖戶，保固藩籬，庶無忝爾前人。用副予之顯命，欽哉，故諭。頒賜……」其後，敕諭詳細開列了所頒賜的物品及數量。

韓行方曾詳細研究這一文物，在其「明崇禎朝冊封琉球始末考辨」一文中指出，敕諭中提到的「中遭鄰侮」，指明萬歷40年（公元1612年）日本出兵3000入侵琉球，尚寧王被俘一事。此事在「明史」中也有記載：「琉球外禦強鄰，內修貢不絕。40年，日本果以勁兵3000入其國，擄其王，遷其宗器，大掠而去。」然而，「已而其王歸釋，覆遣使修貢……44年，日本有取雞籠山之謀，其地名台灣，密邇福建，尚寧遣使以聞，詔海上警備……」由此可見，當時琉球的尚寧王對明王朝確實是恭謹勤勞、忠心耿耿，因此才有敕諭中對其功績的表彰，即「念爾父紹膺國統，作鎮海邦，率職輸誠，慎終如始」。

據韓行方考證，明王朝冊封琉球共計15次，崇禎年間的冊封是最後一次。清順治11年（公元1654年），琉球國王尚質遣臣進京，送回「舊詔二道、敕諭一道、鍍金銀印一顆」，並請頒敕新印。由此，這道明崇禎年間發出的敕諭輾轉歸來。此後，清王朝基本沿用明制，繼續對琉球的冊封。

日本

上一則

習近平談端正網路空間：黨中央集中領導 加強治理

下一則

香港宏福苑大火 建築公司宏業28私樓項目停工 11人涉貪被拘

延伸閱讀

反制高市 中展示「明諭琉球國王敕」：琉球曾是中國藩屬

反制高市 中展示「明諭琉球國王敕」：琉球曾是中國藩屬
中引敵國條款 對日會徹底攤牌嗎

中引敵國條款 對日會徹底攤牌嗎
威嚇日本？中公告在山東劉公島東部水域實彈射擊

威嚇日本？中公告在山東劉公島東部水域實彈射擊
北京函聯合國警告對日動用自衛權 台外交部批扭曲史實

北京函聯合國警告對日動用自衛權 台外交部批扭曲史實

熱門新聞

小金抽到的顯卡。（取材自紫牛新聞）

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

2025-11-22 07:30
香港大埔宏福苑發生大火，71歲的王姓男子得知妻子被困在屋內後情緒激動。(路透)

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

2025-11-26 18:00
杭州蕭山國際機場出現大批印度人手腳健全卻坐上輪椅，希望可獲優先登機權。（向陽視頻）

印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發中國網友抨擊

2025-11-25 21:47
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
圖為中國國家主席習近平。路透

又一經濟支柱垮了？中國這關鍵數據多年來首見萎縮

2025-11-26 09:41
44歲北大教授劉若川當選中科院院士。（取材自北大數學學院官網）

本屆最年輕 44歲北大教授劉若川：數學是百看不厭的風景

2025-11-21 20:14

超人氣

更多 >
提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定
李靚蕾斷開王力宏美變這樣 爆乳踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮

李靚蕾斷開王力宏美變這樣 爆乳踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮
核戰推演揭美高風險城市 首波攻擊前5大假想目標曝光

核戰推演揭美高風險城市 首波攻擊前5大假想目標曝光
1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」
55年最大規模…空巴召回6000架A320 全球航班恐大亂

55年最大規模…空巴召回6000架A320 全球航班恐大亂