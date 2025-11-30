中國寶寶被放旋轉餐桌拿紅包 日本人惡毒評論被懟回去

自稱「前自衛官」的某日本帳號發布中國家庭聚餐視頻，一個嬰兒被放置在靜止的旋轉餐桌上。配文「無法與這種文化共存」。（網頁截圖）

日本 一名自稱「前自衛官」帳號在社交平台發布一段一個中國嬰兒被放在旋轉餐桌上接受家族紅包的聚餐視頻，配文「無法與這種文化共存」，引來大批日本網民謾罵稱這是「畜生」並指中國家庭吃掉嬰兒、不衛生，意外引來許多西方網民反嗆日網民惡毒網暴。帖文被中國網民轉載後衝上熱搜第一，中網民稱這是中國傳統嬰兒祈福儀式卻被日網民惡意曲解，感謝西方網民聲援，並貼出日軍刺殺嬰兒和女體壽司照反擊，回嗆「這是有多文明多衛生」？

來源：TikTok

這場中日網民隔空互嗆源自中國網民「Jokielicious」11月28日在微博 發文稱，某自稱「前自衛官」的日本X帳號發了一個中國家庭新年聚餐把寶寶放在旋轉餐桌上，並在他身上放紅包祝福的溫馨視頻，卻配文「無法和這種文化共存」，評論區裡迅速湧進1.5萬點讚惡毒推文，對這個中國家庭和寶寶極盡侮辱謾罵，包括暗示中國家庭會吃掉嬰兒，說這不衛生，說嬰兒的便溺會汙染食物，甚至直接飆罵「「支X」，說這個家庭是「畜生」。

中國網民發日本兵拿刺刀刺穿嬰兒照片反擊。（取材自微博）

有國外網民發現了這個帖子，覺得這家人給小寶寶送紅包很有趣，翻譯下面的日本人留言後見一個比一個惡毒，紛紛留言聲討：「童年濾鏡徹底破碎，終於理解二戰暴行根源」， 有人重提父島事件（二戰期間日軍食用美軍戰俘）及731部隊嬰兒實驗，並提及本次事件與11月中旬中國母親在日本地鐵 逗笑嬰兒遭批「吵鬧」，車廂無人讓座卻指責母親事件，反問「在日本，嬰兒不准笑」？

「Jokielicious」發文稱，有西方網民稱，日本人平時包裝得萌萌二次元有禮貌愛乾淨地，結果自己點讚1.5萬惡毒推文，居然沒有一個人覺得侮辱謾罵一個幸福家庭和嬰兒有問題。

此貼文被轉載到微博後，「日網友惡評中國嬰兒驚呆外網」話題隨即衝上了熱搜第一，引來大批中國網民反嗆日本網民的網暴留言，並稱「第一次感覺到和西方網民同陣線」，稱把嬰兒短暫放置在旋轉餐桌上接受家人擺放紅包祝福，是中國傳統祈福儀式，寓意健康富足，與衛生問題無關， 卻被日本網民惡意曲解為「野蠻習俗」，紛紛怒嗆「對一個嬰兒都要惡語傷人」，「正常人不會想到吃嬰兒這種事，只有變態扭曲的日本人才會往那方面」。

中國網民發日本女體壽司宴照片反擊，諷「這又有多衛生？」。（取材自微博）

有中網民貼出日軍刺殺嬰兒、日軍731部隊用活體嬰兒實驗和日本女體壽司宴的照片，諷刺「這是有多文明多衛生」、「實施嬰兒實驗的兇手，有何資格批判中國嬰兒」、「日本本身就高度仇華，加上日本光是一堆成人漫畫是鼓吹性侵嬰兒的」、「他們那個女體壽司桌又有多衛生了」、「日本人這樣想不奇怪，因為它們傳統有人體盛」。