我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美4口之家年薪需14萬元 知名經理人拋「新貧窮線」掀熱議

南加華女外出旅遊 內褲精心縫製口袋專門為這事

反制高市 中展示「明諭琉球國王敕」：琉球曾是中國藩屬

中國新聞組／即時報導
大連旅順博物館近日展出「明諭琉球國王敕」仿製品，反制日本首相高市早苗近期涉台言論的意圖明顯。圖為「明諭琉球國王敕」原件資料照。（新華社）
大連旅順博物館近日展出「明諭琉球國王敕」仿製品，反制日本首相高市早苗近期涉台言論的意圖明顯。圖為「明諭琉球國王敕」原件資料照。（新華社）

為反制日本首相高市早苗相關涉台言論，中國近期頻頻打出「琉球牌」。新華社報導，大連旅順博物館近日再次展出「明諭琉球國王敕」，引起各方關注。旅順博物館原副館長韓行方指稱，這道敕諭揭示琉球曾是中國藩屬的重要史實，也為研究琉球歷史和日本對其侵略史提供了重要印證。

琉球即今天的日本沖繩。報導稱，這次展出的「明諭琉球國王敕」係仿製品，原件存放於旅順博物館庫房。敕諭落款為明崇禎二年（公元1629年），為黃色紙本，四周有金色雲龍花紋，鈐有「廣運之寶」朱文方印，行文採用工整的楷書。

敕諭內容為：「皇帝敕諭琉球國王世子尚豐，得奏，爾父王尚寧，於泰昌元年九月十九日薨逝，爾為世子理宜承襲，特遣戶科右給事中杜三策、行人司司正楊掄，封爾為琉球國中山王，嗣理國政，並賜爾及妃冠服彩幣等物。念爾父紹膺國統，作鎮海邦，率職輸誠，慎終如始，中遭鄰侮，旋致堵安，克綏提封，迄於沒世。爾以元胤，國人歸心，嗣服之初，倍宜兢惕。其尚祗循侯度，恪守王章，褆身以率勵臣民，飭政而輯寧邦域，綢繆牖戶，保固藩籬，庶無忝爾前人。用副予之顯命，欽哉，故諭。頒賜……」其後，敕諭詳細開列了所頒賜的物品及數量。

韓行方曾在其《明崇禎朝冊封琉球始末考辨》一文中指出，敕諭中提到的「中遭鄰侮」，指明萬曆四十年（公元1612年）日本出兵三千入侵琉球，尚寧王被俘一事。

此事在《明史》中也有記載：「琉球外禦強鄰，內修貢不絕。四十年，日本果以勁兵三千入其國，擄其王，遷其宗器，大掠而去。」

然而，「已而其王歸釋，復遣使修貢……四十四年，日本有取雞籠山之謀，其地名台灣，密邇福建，尚寧遣使以聞，詔海上警備……」

新華社指出，由此可見，當時琉球的尚寧王對明王朝確實是「恭謹勤勞、忠心耿耿」，因此才有敕諭中對其功績的表彰，即「念爾父紹膺國統，作鎮海邦，率職輸誠，慎終如始」。

據韓行方考證，明王朝冊封琉球共計15次，崇禎年間的冊封是最後一次。清順治十一年（公元1654年），琉球國王尚質遣臣進京，送回「舊詔二道、敕諭一道、鍍金銀印一顆」，並請頒敕新印。由此，這道明崇禎年間發出的敕諭輾轉歸來。此後，清王朝基本沿用明制，繼續對琉球的冊封。

日本 高市早苗

上一則

「哭求我去救她」香港惡火罹難者遺言 家屬慟：不知準備幾人喪禮

延伸閱讀

日媒：川高通話 同意「合作平息」北京憤怒

日媒：川高通話 同意「合作平息」北京憤怒
日政府否認川普勸高市別挑釁 20分鐘通話細節曝光

日政府否認川普勸高市別挑釁 20分鐘通話細節曝光
高市談舊金山和約 中國批煽炒「台灣地位未定論」

高市談舊金山和約 中國批煽炒「台灣地位未定論」
高市：日本沒立場認定台灣法律地位

高市：日本沒立場認定台灣法律地位

熱門新聞

小金抽到的顯卡。（取材自紫牛新聞）

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

2025-11-22 07:30
香港大埔宏福苑發生大火，71歲的王姓男子得知妻子被困在屋內後情緒激動。(路透)

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

2025-11-26 18:00
杭州蕭山國際機場出現大批印度人手腳健全卻坐上輪椅，希望可獲優先登機權。（向陽視頻）

印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發中國網友抨擊

2025-11-25 21:47
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
圖為中國國家主席習近平。路透

又一經濟支柱垮了？中國這關鍵數據多年來首見萎縮

2025-11-26 09:41
44歲北大教授劉若川當選中科院院士。（取材自北大數學學院官網）

本屆最年輕 44歲北大教授劉若川：數學是百看不厭的風景

2025-11-21 20:14

超人氣

更多 >
腦袋年輕不是夢 華郵研究：每天做「這件事」就能抗老

腦袋年輕不是夢 華郵研究：每天做「這件事」就能抗老
李靚蕾斷開王力宏美變這樣 爆乳踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮

李靚蕾斷開王力宏美變這樣 爆乳踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮
提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定
核戰推演揭美高風險城市 首波攻擊前5大假想目標曝光

核戰推演揭美高風險城市 首波攻擊前5大假想目標曝光
55年最大規模…空巴召回6000架A320 全球航班恐大亂

55年最大規模…空巴召回6000架A320 全球航班恐大亂