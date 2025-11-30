濱崎步上海演出突被取消 仍上台錄獨唱獻粉絲

濱崎步原訂29日在上海舉辦演唱會，沒想到就在開唱前夕突然被迫取消。(取材自濱崎步微博)

日本 首相高市早苗 涉台言論引起中國反彈，仍持續發酵。日本藝人包含濱崎步、大槻真希等在中國的演出紛紛遭到取消或中斷，中國對文藝活動的「限日令」情況，比2017年因南韓部署薩德系統(THAAD)引發中國的「限韓令」還嚴重。

濱崎步演唱會原定29日在上海演出，28日下午突由主辦方「克萊可文化」發布取消公告，理由是「不可抗力因素」。濱崎步通過Instagram表示當日上午核心團隊才接到取消通知，她對「不了解的事無評論的立場」，但深感愧疚，既未能讓中國與日本共200名工作人員的努力得以呈現，更痛失向1.4萬名粉絲當面致歉的機會。

隨後，濱崎步身穿華麗演出服裝在舞台上獨自演出的影片傳出，台下觀眾席一片空蕩蕩，據傳她錄製的這段獨演影片，日後將向粉絲公布。濱崎步也在Instagram的限時動態發文證實獨自演出一事。中國網友對演唱會遭取消一事也有熱議，許多網友在微博 公開反對「一刀切」，多人痛批「商業誠信在哪裡」，也有網友直言，日本音樂演出在上海已經「動態清零」。

濱崎步在限時動態分享上海演唱會取消相關新聞，並寫下與工作人員仍上台演唱歌曲的後續。(取材自Instagram)

遭到「取消」的其他日本藝人與運動選手包含古川雄輝、高汐巴、鈴木良雄、五十嵐亮太、中本麻里、KOKIA、SITUASION、JO1、SID、桃色幸運草Z等，就連「麵包超人」見面會，以及「美少女戰士」音樂劇也都告吹。

而日本知名動畫「航海王」主題曲演唱者大槻真希28日參加「萬代南夢宮嘉年華」活動時，演唱中途被強行切斷音樂與燈光，並被工作人員請下台。

另據共同社，日本經濟團體聯合會會長筒井義信28日應中國駐日本大使吳江浩的要求在東京會面。筒井強調了兩國繼續開展經濟和商務交流的重要性，並提出希望明年1月日本經濟代表團訪問北京的計畫能如期實施。