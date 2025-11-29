我的頻道

南加華女外出旅遊 內褲精心縫製口袋專門為這事

「去廚房替大家做飯」 南加警局高管涉歧視亞裔警員

撰文批高市早苗 中駐日大使：任何狡辯都是自欺欺人

記者黃雅慧／即時報導
中國駐日本大使吳江浩。（新華社）
儘管北京持續壓力，日本首相高市早苗仍不撤回先前涉台相關言論。對此中國駐日本大使吳江浩30日在人民日報發表署名文章指出，中日關係的穩定發展，只能建立在牢固的政治基礎之上。吳江浩稱，「任何詭辯狡辯的言辭，都是自欺欺人。任何蒙混過關的企圖，都不可能得逞。任何錯上加錯的舉動，只會遭致更加嚴重的後果。」

吳江浩說，「日本現職領導人單方面發起的破壞性行為，誤判形勢、悖逆潮流、撞上南牆」。日方唯一正確做法就是立即撤回錯誤荒謬言論，以實際行動徹底認錯糾錯。

吳江浩表示，在中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年之際，日本現職領導人悍然發表涉台露骨挑釁言論，發出武力威脅與戰爭叫囂，迄今拒不認錯、拒不收回，嚴重破壞國際法和國際關係基本準則，嚴重破壞戰後國際秩序，嚴重破壞中日關係政治基礎。

高市早苗日前在國會答詢時，因「台灣有事」相關言論引發北京反彈，中日關係急轉直下。26日高市出席黨魁辯論仍稱：「日本沒有立場認定台灣法律地位」。

解放軍報30日也發表題為「日方含糊其詞無法蒙混過關」的文章指出，「連日來，針對日本首相高市早苗的涉台錯誤言論，中方連續嚴正表態、嚴詞警告，日本國內和國際社會有識之士紛紛提出告誡和批評。在各方壓力之下，日方雖然口頭上表示『立場未變』，卻對具體內容語焉不詳；雖然擺出『願意對話』『試圖溝通』的姿態，卻絕口不提收回錯誤言論。」

解放軍報稱，「在事實真相與國際正義面前，這種試圖含糊其詞蒙混過關的伎倆顯得尤為拙劣，只會使日本當局越線挑釁、挑戰戰後國際秩序、復活軍國主義的野心暴露無遺，只會遭到中國和國際社會的堅決阻擊。」

