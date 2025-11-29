安世再掀波 荷蘭控中拒溝通 北京反控試圖產能去中化

安世再掀風波，供應鏈恐中斷；圖為荷蘭安世。（路透）

安世半導體風波持續，安世半導體發表公開信示警，跨產業客戶正面臨生產即將中斷的風險，敦促其中國子公司採取具體行動恢復對話。而針對荷蘭總部27日公開指控中國公司拒絕溝通，中國公司28日晚發表聲明否認，宣稱復產後已出貨74億顆晶片，反控荷蘭總部欲投入超過3億美元在馬來西亞擴產，試圖將產能移出中國。

安世半導體荷蘭總部27日向中國公司發表公開信，籲展開對話並談判，以恢復供應鏈 。公開信提到，安世歡迎中國政府承諾協助恢復中國工廠及其分包商的出口，從而確保安世產品能夠持續供應全球市場。然而，各行業的客戶仍反映出即將面臨停產。

公開信指控，已多次嘗試透過正式和非正式方式與中國境內各實體重新建立對話，包括電話、電子郵件和提議會面等直接溝通，並提出各種合作方案以尋求互利共贏的解決方案，甚至發出正式函件要求履行相關權利。遺憾的是，未收到任何實質回應。

安世荷蘭表示，有鑑於此，不得不公開聲明，以強調此事的迫切性。對此，安世半導體中國公司28日晚間發表聲明反駁，宣稱不存在「無法取得聯繫」的情況，反批荷蘭總部試圖混淆視聽，至今仍在迴避問題根源，不斷推卸責。

聲明說，荷方行為是造成當前全球供應鏈混亂的罪魁禍首。面對荷蘭政府不當干預引發的困境，安世中國積極展開「生產自救」工作。一方面努力維持各項生產經營活動有序推進；另一方面配合中國政府要求，恢復用於民用用途的相關出口供貨。

安世中國宣稱，自10月中旬恢復出貨以來，已累計出貨了74億顆晶片，以供應全球515家客戶。

安世中國反控，荷蘭總部欲投入超過3億美元在馬來西亞進行產能擴張，並在公開的員工大會上明確宣布，計畫到2026年年中實現90%的生產需求在中國之外完成，其徹底脫離安世中國的意圖昭然若揭。該決策將進一步割裂全球半導體產業鏈，對行業穩定發展造成長遠損害。安世中國並向荷蘭總部要求：正視核心問題，積極磋商；停止海外擴產，遵守產業分工；恢復正常供應，保障營運基礎；停止壓迫供應商，恢復正常協作。