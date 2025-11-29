我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

肅貪致澤倫斯基痛失左右手 烏克蘭談判投變數

核戰推演揭美高風險城市 首波攻擊前5大假想目標曝光

中警告日「敢越雷池必付代價」環時：東海不是很寬

中國新聞組／北京29日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

針對日本政府連日來就首相高市早苗涉台錯誤言論進行狡辯，中方27日密集駁斥並發出嚴正警告，中國國防部新聞發言人蔣斌表示，「解放軍有強大的能力、可靠的手段打敗一切來犯之敵，日方膽敢越雷池半步給自己招事惹事，必將付出慘痛代價。」環球時報引述中國軍事專家宋忠平的話稱，「日本要清楚一點，東海不是很寬，若想限制中國軍事能力，完全是癡心妄想」。

環球時報報導，蔣斌表示，日本近期在重新武裝的道路上屢越紅線、逆世界潮流而動，企圖突破「和平憲法」約束，肆無忌憚擴軍備武，大幅提升防衛預算，加速修訂安保政策文件，放寬武器出口限制，圖謀放棄「無核三原則」，甚至妄想武力介入台海，對地區和平穩定造成嚴重威脅。

據報導，中國軍事專家宋忠平27日對「環球時報」表示，日方近期的行為對地區乃至世界造成了巨大的傷害和威脅，日本對二戰侵略歷史不僅缺乏反省，如今還不斷地製造新事端，而中國作為維護地區乃至世界和平的重要力量，不會縱容日本有這樣的行為，如有必要，將依據聯合國「敵國條款」予以打擊。

報導指出，對於日本在與那國島部署導彈的舉措，宋忠平分析說，若日本果真介入台海衝突，與那國島將會成為首批優先被打擊的目標，無論是島上的情報中心、防空導彈，還是12式反艦導彈基地，都將成為首批被打擊的目標。

「只要日本敢染指台灣，就是對中國本土造成侵略。」宋忠平補充說，如果日本膽敢對中國本土動手，中方就會對日本本土動手，日本本土只有4個大島（不包括琉球群島），日本要好自為之，中國有足夠的手段對日本本土進行打擊，「日本要清楚一點，東海不是很寬，若想限制中國軍事能力，完全是癡心妄想」。

同一天，就高市早苗就其涉台錯誤言論持續狡辯，外交部發言人郭嘉昆表示，高市早苗突出非法無效的「舊金山和約」，這再次表明，她時至今日仍不思悔改，甚至妄圖煽炒所謂「台灣地位未定論」；這是錯上加錯，中方對此堅決反對，國際社會也應高度警惕。

日本 高市早苗 國防部

上一則

外交爭端升溫 中日青年交流項目 北京全喊停

下一則

為何不派無人機、直升機、雲梯車滅火？港警：皆無法使用

延伸閱讀

賴清德總統莫拿執念情勒全台人民

賴清德總統莫拿執念情勒全台人民
日本首相高市早苗慰問香港火災：深感悲痛

日本首相高市早苗慰問香港火災：深感悲痛
川普對台海議題保持沉默 WSJ：台灣解讀為「無聲勝有聲」

川普對台海議題保持沉默 WSJ：台灣解讀為「無聲勝有聲」
賴政府拍板1.25兆軍購 馬英九：形同準戰爭 陳冲：重點在要錢

賴政府拍板1.25兆軍購 馬英九：形同準戰爭 陳冲：重點在要錢

熱門新聞

小金抽到的顯卡。（取材自紫牛新聞）

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

2025-11-22 07:30
香港大埔宏福苑發生大火，71歲的王姓男子得知妻子被困在屋內後情緒激動。(路透)

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

2025-11-26 18:00
杭州蕭山國際機場出現大批印度人手腳健全卻坐上輪椅，希望可獲優先登機權。（向陽視頻）

印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發中國網友抨擊

2025-11-25 21:47
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
44歲北大教授劉若川當選中科院院士。（取材自北大數學學院官網）

本屆最年輕 44歲北大教授劉若川：數學是百看不厭的風景

2025-11-21 20:14
圖為中國國家主席習近平。路透

又一經濟支柱垮了？中國這關鍵數據多年來首見萎縮

2025-11-26 09:41

超人氣

更多 >
不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板

不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板
陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起
翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼
美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住

美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住
華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗

華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗