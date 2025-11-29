中警告日「敢越雷池必付代價」環時：東海不是很寬

針對日本 政府連日來就首相高市早苗 涉台錯誤言論進行狡辯，中方27日密集駁斥並發出嚴正警告，中國國防部 新聞發言人蔣斌表示，「解放軍有強大的能力、可靠的手段打敗一切來犯之敵，日方膽敢越雷池半步給自己招事惹事，必將付出慘痛代價。」環球時報引述中國軍事專家宋忠平的話稱，「日本要清楚一點，東海不是很寬，若想限制中國軍事能力，完全是癡心妄想」。

環球時報報導，蔣斌表示，日本近期在重新武裝的道路上屢越紅線、逆世界潮流而動，企圖突破「和平憲法」約束，肆無忌憚擴軍備武，大幅提升防衛預算，加速修訂安保政策文件，放寬武器出口限制，圖謀放棄「無核三原則」，甚至妄想武力介入台海，對地區和平穩定造成嚴重威脅。

據報導，中國軍事專家宋忠平27日對「環球時報」表示，日方近期的行為對地區乃至世界造成了巨大的傷害和威脅，日本對二戰侵略歷史不僅缺乏反省，如今還不斷地製造新事端，而中國作為維護地區乃至世界和平的重要力量，不會縱容日本有這樣的行為，如有必要，將依據聯合國「敵國條款」予以打擊。

報導指出，對於日本在與那國島部署導彈的舉措，宋忠平分析說，若日本果真介入台海衝突，與那國島將會成為首批優先被打擊的目標，無論是島上的情報中心、防空導彈，還是12式反艦導彈基地，都將成為首批被打擊的目標。

「只要日本敢染指台灣，就是對中國本土造成侵略。」宋忠平補充說，如果日本膽敢對中國本土動手，中方就會對日本本土動手，日本本土只有4個大島（不包括琉球群島），日本要好自為之，中國有足夠的手段對日本本土進行打擊，「日本要清楚一點，東海不是很寬，若想限制中國軍事能力，完全是癡心妄想」。

同一天，就高市早苗就其涉台錯誤言論持續狡辯，外交部發言人郭嘉昆表示，高市早苗突出非法無效的「舊金山和約」，這再次表明，她時至今日仍不思悔改，甚至妄圖煽炒所謂「台灣地位未定論」；這是錯上加錯，中方對此堅決反對，國際社會也應高度警惕。