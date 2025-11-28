塔吉克爆武裝襲擊 中國公民3死1傷

我的頻道

記者廖士鋒／即時報導
中國在塔吉克的人員，傳出因武裝襲擊造成3死1傷。圖為位於塔吉克西部的銻礦場，該礦場設施由中國與塔吉克合資企業擁有。（路透）
中國在塔吉克的人員，傳出因武裝襲擊造成3死1傷。圖為位於塔吉克西部的銻礦場，該礦場設施由中國與塔吉克合資企業擁有。（路透）

中國民眾在境外遇襲又一起，塔吉克與阿富汗邊境的襲擊事件導致了3名中國民眾死亡、1人受傷，中國使館對此嚴重犯罪行徑強烈譴責，要求塔方敦促有關方面嚴懲兇手。

中國駐塔吉克大使館28日發布情況通報和安全提示，內容指出，11月26日晚間，位於塔吉克和阿富汗邊境的哈特隆州沙姆西丁．紹欣區發生武裝襲擊事件，造成3名中國公民死亡，1名中國公民受傷。

該使館表示，強烈譴責這一嚴重犯罪行徑，對遇難同胞表示深切哀悼，向遇難者親屬致以誠摯慰問。使館第一時間啟動應急處置機制，於27日上午派工作組趕赴事發地全力開展善後處置，慰問並妥善安置傷者及中方企業人員。

同時，要求塔方敦促有關方面「徹查襲擊事件、嚴懲兇手，並採取切實有效措施保護在塔中國公民、機構和項目安全」。

據指出，塔國外交部27日發表聲明譴責上述襲擊事件。中國使館緊急提醒旅塔中國公民密切關注地區安全形勢，勿前往塔阿邊境地區投資和務工。請正在該地區的中國公民盡早撤離。

據法新社報導，塔吉克當局27日表示，三名在塔吉克邊境地區工作的中國工人在一場從阿富汗境內發動的襲擊中遇害。塔吉克與阿富汗神學士的關係長期緊張，近幾個月來，兩國邊境地區多次爆發衝突。塔吉克外交部稱，南部地區一家中國公司的工人遭到無人機和槍械襲擊，但官方未透露襲擊者的身分。

德國之聲表示，極端組織武裝分子活躍在塔阿兩國之間綿延約1350公里的山區邊境地區。塔吉克是前蘇聯加盟國中最貧窮的國家之一，穆斯林人口占多數。自神學士2021年重新掌權以來，該國一直擔憂極端主義可能再次抬頭。多家中國企業在塔吉克運營，尤其是在礦業和自然資源領域，通常位於多山的邊境地區。去年已有一名中國工人在阿富汗邊境附近發生的類似襲擊中喪生。

另據中國外交部消息，中共政治局委員兼外長王毅22日在杜尚貝與塔吉克外長穆赫里丁舉行首次戰略對話，雙方還就阿富汗問題交換了意見。王毅表示，阿富汗是中塔搬不走的共同鄰居，中國願著眼地區和平穩定，繼續與塔方在阿富汗問題上加強協作，支持阿富汗推進重建發展。

