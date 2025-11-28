高市引舊金山和約煽動「台灣地位未定」？ 中：不悔改

民眾在中國人民抗日戰爭紀念館參觀《不屈的寶島 丹心向祖國--台灣同胞抗日史實展》。（新華社）

日本 首相高市早苗 11月26日在國會舉行的黨首討論會調整涉台發言，再度引發中國大陸強烈不滿，中國外交部昨批評高市避談「開羅宣言」、「波茨坦公告」，卻強調了中方不承認的「舊金山 和約」，再次表明她不思悔改，甚至妄圖煽炒所謂「台灣地位未定論」，這是錯上加錯。日方妄想通過「不再提及」淡化搪塞掩蓋高市早苗的嚴重錯誤言論，是掩耳盜鈴、自說自話，中方絕不接受，敦促日方切實反思糾錯，撤回錯誤言論。

高市早苗日前在國會針對「台灣有事」表態將行使集體自衛權的答詢引來中國怒嗆，要求高市收回相關言論並道歉，風波還沒平息，高市11月26日在任內首次黨魁討論會時的涉台談話又引來中方不滿。據外電，高市稱，日本「已在『舊金山和約』放棄所有權利及權限，沒有立場認定台灣的法律地位」等語，有日方人士稱高市不再提及具體事例，意味著實際上已撤回了此前說法。

不過，中國並不這麼想。中國外交部發言人郭嘉昆27日表示，日本首相高市早苗涉台錯誤言論嚴重違背中日四個政治文件精神，「不再提及」和「撤回」錯誤言論是兩碼事，日方妄想通過「不再提及」淡化搪塞掩蓋高市早苗的嚴重錯誤言論，是掩耳盜鈴、自說自話，中方絕不接受。

這次的戰火還爆出了「舊金山和約」的認定爭議。據大公報引述郭嘉昆27日在外交部例行記者會上表示，「開羅宣言」、「波茨坦公告」、「日本投降書」等具國際法效力文件都確認了中國對台灣的主權。1972年「中日聯合聲明」明確「台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分。日本國政府充分理解和尊重中國政府的這一立場」。

郭嘉昆表示，高市引用的所謂「舊金山和約」，是在排斥中、俄等二戰重要當事方下，對日本單獨媾和而發表的文件，違反「聯合國憲章」和國際法基本原則，其對台灣主權歸屬等處置都是非法無效的，高市卻在發言中唯一突出「舊金山和約」，這再次表明，她時至今日仍不思悔改，甚至妄圖煽炒所謂「台灣地位未定論」，是錯上加錯，中方堅決反對，國際社會也應高度警惕。

「我們再次敦促日方切實反思糾錯，撤回錯誤言論，以實際行動體現對華承諾，以實際行動履行作為聯合國成員國起碼應盡的義務。」郭嘉昆說。

二戰結束後，美國與同盟國多數成員及日本於1951年9月在舊金山召開「對日和會」，但排除兩大戰勝國中國、蘇聯，會中形成的「舊金山和約」被中國認為是非法無效的文件。根據「舊金山和約」，日本政府放棄對台灣、澎湖等島嶼的一切權利，但沒講放棄給誰，被部分有心人士拿來宣揚「台灣地位未定」論。。