中企代表團應邀12月訪美 有望突破周期性波動桎梏

中國新聞組／綜合報導
應美國商會邀請，中國貿促會將於12月初組織中國企業家代表團訪問美國，其間將舉辦多場中美工商界交流活動。圖為美國企業參展11月初舉行的第八屆中國國際進口博覽會，展示扎根中國的決心。（中新社）
應美國商會邀請，中國貿促會將於12月初率中國企業家代表團訪美，將舉辦多場中美工商界交流活動，向美各界介紹中國堅持高質量發展和高水平對外開放新舉措。隨團企業涉及農業食品、機械電子、金融服務、跨境貿易、物流運輸、生物醫藥及潮流文化等多個領域。

美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平10月底在韓國舉行會談後，兩國貿易戰暫時休兵，近期中美關係逐步緩和。

澎湃新聞報導，中國國際貿易促進委員會發言人楊帆27日在記者會表示，中美元首會晤並同意加強經貿等領域合作，為兩國工商界深化交流合作創造了條件。

她表示，本月以來，中國貿促會與美方展開了系列工商交流活動，兩國工商企業參與熱情高、合作意願強；同時應美國商會邀請，中國貿促會將於12月初組織中國企業家代表團訪問美國。

楊帆指出，隨團企業涉及領域廣泛，包括農業食品、機械電子、金融服務、跨境貿易、物流運輸、生物醫藥及潮流文化等多個領域。代表團將與美國政商各界廣泛交流，舉辦多場中美工商界交流活動。

她說，希望透過面對面交流溝通，增信釋疑、深化合作，促進相互成就，實現共同繁榮。

中國國務院副總理何立峰21日在北京會見前美國國家安全顧問、智庫大西洋理事會（Atlantic Council）執行副主席哈德利（Stephen J. Hadley）時表示，中美兩國元首在韓國釜山成功會晤，為下一步雙邊經貿關係發展指明方向，經貿應繼續成為中美關係的壓艙石和推進器。

香港文匯報報導，全國工商聯執委、91科技集團董事長許澤瑋指出，中美關係緩和的積極影響兼具雙邊價值與全球意義。許澤瑋強調，中國貿促會此次組織企業家代表團訪美，標誌著中美民間友好往來邁入新階段。期待兩國以此次交流為重要契機，進一步暢通民間交往渠道、完善合作溝通機制，推動雙方達成的合作共識轉化為更多可落地、見實效的合作成果。在民間力量的持續賦能與推動下，中美關係有望突破周期性波動的桎梏，沿著健康穩定的軌道持續前行，為維護世界和平穩定、促進全球共同發展作出更大貢獻。

此外，應加中貿易理事會邀請，代表團此行還將訪問加拿大，與加方政商界人士廣泛交流，推動落實中加領導人韓國慶州會晤成果，積極拓展經貿領域務實合作。 

