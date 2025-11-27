我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拍受災戶沒同理心？香港大火「震撼照」故事曝光

「經歷超級世紀惡夢」香港宏福苑住戶吐心聲 靠它成功帶愛貓逃生

切斷依賴美國 北京當局禁字節跳動使用Nvidia晶片

中國新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Tiktok的母公司字節跳動，被北京當局禁用Nvidia晶片。（美聯社）
Tiktok的母公司字節跳動，被北京當局禁用Nvidia晶片。（美聯社）

Nvidia（輝達，又譯英偉達）利空再傳，美國科技網站The Information報導，最近幾個月北京當局禁止字節跳動在新的資料中心使用Nvidia晶片，是8月局勢的升級，也反映出中國仍堅持自製先進晶片、切斷依賴美國或Nvidia的策略。

包括彭博資訊等媒體8月時曾報導，中國出手勸退企業使用Nvidia的AI晶片，並推動中企採用本土製造的產品，當時主要是因為北京認為美國商務部長盧特尼克對於晶片管制的言論很「侮辱」人。

報導也指出，一些中國科技集團已暫緩採購、或大砍H20訂單。

最新報導引述字節跳動員工說法指出，該公司今年已採購的Nvidia晶片，比其他中企還多，主要著眼於華盛頓禁止Nvidia晶片出口中國。

Nvidia發言人告訴路透，法規環境讓該公司無法出口更有競爭力的產品到中國，只好把廣大的市場拱手讓給日漸強大的競爭對手。

此外，Nvidia執行長黃仁勳在本周公司的全體員工大會上表示，希望員工能用人工智慧（AI）時就用，他也堅稱，不需要擔心會在過程中丟了工作，「據我所知，有些Nvidia主管叫下屬少用點AI」，「你瘋了嗎？」他表示強烈反對。

黃仁勳說，「我要任何有辦法用AI自動化的工作，都用AI自動化」、「我向你保證，你會有工作做」。

外界持續憂慮，AI興起將引發失業潮，但黃仁勳表示，Nvidia員工毋須擔心，在其他科技公司開始裁員的同時，Nvidia上季增聘了「數千人」。他也開玩笑說，這造成了辦公室停車位不夠的問題。  

輝達 AI 黃仁勳

上一則

拉物資送糧水…大埔總動員 餐廳徹夜開 外賣車手列陣候命

下一則

大埔大火近60年最嚴重 死傷超1992年長沙灣、1996嘉利

延伸閱讀

AI霸主不保？Nvidia：樂見谷歌成功 但我們領先1世代

AI霸主不保？Nvidia：樂見谷歌成功 但我們領先1世代
「少用AI？你瘋了嗎？」黃仁勳：能用就用工作機會不會少

「少用AI？你瘋了嗎？」黃仁勳：能用就用工作機會不會少
AI會改變人類工作？馬斯克、黃仁勳罕見對談 看法不同

AI會改變人類工作？馬斯克、黃仁勳罕見對談 看法不同
黃仁勳大嘆裡外不是人：市場對Nvidia的驚人財報並不領情

黃仁勳大嘆裡外不是人：市場對Nvidia的驚人財報並不領情

熱門新聞

小金抽到的顯卡。（取材自紫牛新聞）

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

2025-11-22 07:30
香港大埔宏福苑發生大火，71歲的王姓男子得知妻子被困在屋內後情緒激動。(路透)

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

2025-11-26 18:00
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
44歲北大教授劉若川當選中科院院士。（取材自北大數學學院官網）

本屆最年輕 44歲北大教授劉若川：數學是百看不厭的風景

2025-11-21 20:14
中國籍囚犯團伙在曼谷特別監獄買通監獄長和獄警，從中國聘請頂級女模入境，在監獄密室交歡，事後留下用過的安全套成為鐵證。（取材自知乎@歐戰之王）

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

2025-11-22 21:15
圖為20歐元一份的便當。(取材自揚子晚報)

中200人在德吃20歐元盒飯上吐下洩 餐館：只是肉沒煮熟

2025-11-21 09:30

超人氣

更多 >
香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制
白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留

白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留
香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災

香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災
香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光

香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光
與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位

與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位