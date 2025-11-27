我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拍受災戶沒同理心？香港大火「震撼照」故事曝光

「經歷超級世紀惡夢」香港宏福苑住戶吐心聲 靠它成功帶愛貓逃生

中駐日使館：多名華人遭辱罵毆打 歧視類案件11月突出

中國新聞組／北京27日電
奈良公園的鹿群，獲中國遊客青睞，曾有日本志工喊「天安門」阻中國遊客太靠近。但如今卻換成日媒喊「奈良在哭泣」。（取材自 X @hezuruy）
奈良公園的鹿群，獲中國遊客青睞，曾有日本志工喊「天安門」阻中國遊客太靠近。但如今卻換成日媒喊「奈良在哭泣」。（取材自 X @hezuruy）

中日緊張局勢升溫，中國駐日使館昨晚再發公告稱，近日多名旅日中國公民遭無端辱罵毆打並受傷，被歧視類案件明顯增加，再次提醒中國公民注意人身安全，並要求日方盡快破案。另據日媒報導，中國遊客退訂潮使日本旅遊業或迎「最冷」春節，日首相高市草苗的老家奈良正面臨「崩潰危機」，稱「奈良正在哭泣」；北海道也有酒店五天內遭大規模退訂。

中國駐日使館26日深夜在微信公眾號公告稱，近年來，日本治安環境持續惡化。今年7月以來，駐日使領館接到的中國公民被歧視類案件求助明顯增加，11月尤為突出。駐日本大使館和各總領館第一時間向日方提出交涉，要求盡快破案，嚴懲兇手，切實保護中國公民合法權益。目前多起案件仍未偵破，施暴者尚未受到法律制裁。

中國駐日使館再次提醒中國公民近期避免前往日本，提醒已在日中國公民切實提高安全防範意識，加強自我保護。如遇針對性、歧視性案件，請注意保存證據，及時報警並聯繫駐日使領館尋求協助。此前，11月14日，中國駐日使館曾提醒中國公民近期避免前往日本。

另據觀察者網引述日本集英社報導，中國遊客銳減，日本旅遊業或迎「最冷」春節，該報導並以「奈良在哭泣」形容高市早苗的老家奈良，因中國遊客退訂潮，當地旅遊業正面臨「崩潰危機」。

據統計，2024年奈良接待遊客1487萬人，過夜遊客數量達到203.8萬人，創15年來最高紀錄。推動數據上漲的關鍵力量是外國遊客，其中，中國遊客人數占比高達45.2%，中國客源若持續銳減，其影響將是巨大的。

另據紅星新聞報導，北海道旅遊市場也遭遇重創，一家名為「薄野」（Susukino）的酒店稱，每逢中國春節及2月「札幌冰雪節」期間，中國遊客占比顯著攀升。如今受局勢影響，僅他們一家就在五天內遭大規模退訂。此外，中國遊客12月及之後預訂量也已顯著低於預期，「取消潮」恐波及整個冬季旺季。

日本 歧視 春節

上一則

河南「東京大飯店」改名「開封歡迎您」 理由一看就懂

下一則

拍受災戶沒同理心？香港大火「震撼照」故事曝光 網熱議新聞倫理

延伸閱讀

外國人在日本看完醫生就跑 欠費64美元拒再入境

外國人在日本看完醫生就跑 欠費64美元拒再入境
不滿高市早苗發言 中國駐日使館再提醒公民注意人身安全

不滿高市早苗發言 中國駐日使館再提醒公民注意人身安全
回應日本內閣答辯書 中國外交部批：試圖矇混過關

回應日本內閣答辯書 中國外交部批：試圖矇混過關
聯合國口水戰延燒 日本致函駁斥中國說法「毫無根據」

聯合國口水戰延燒 日本致函駁斥中國說法「毫無根據」

熱門新聞

小金抽到的顯卡。（取材自紫牛新聞）

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

2025-11-22 07:30
香港大埔宏福苑發生大火，71歲的王姓男子得知妻子被困在屋內後情緒激動。(路透)

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

2025-11-26 18:00
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
44歲北大教授劉若川當選中科院院士。（取材自北大數學學院官網）

本屆最年輕 44歲北大教授劉若川：數學是百看不厭的風景

2025-11-21 20:14
中國籍囚犯團伙在曼谷特別監獄買通監獄長和獄警，從中國聘請頂級女模入境，在監獄密室交歡，事後留下用過的安全套成為鐵證。（取材自知乎@歐戰之王）

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

2025-11-22 21:15
圖為20歐元一份的便當。(取材自揚子晚報)

中200人在德吃20歐元盒飯上吐下洩 餐館：只是肉沒煮熟

2025-11-21 09:30

超人氣

更多 >
香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制
白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留

白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留
香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災

香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災
香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光

香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光
與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位

與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位