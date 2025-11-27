中駐日使館：多名華人遭辱罵毆打 歧視類案件11月突出

奈良公園的鹿群，獲中國遊客青睞，曾有日本志工喊「天安門」阻中國遊客太靠近。但如今卻換成日媒喊「奈良在哭泣」。（取材自 X @hezuruy）

中日緊張局勢升溫，中國駐日使館昨晚再發公告稱，近日多名旅日中國公民遭無端辱罵毆打並受傷，被歧視 類案件明顯增加，再次提醒中國公民注意人身安全，並要求日方盡快破案。另據日媒報導，中國遊客退訂潮使日本 旅遊業或迎「最冷」春節 ，日首相高市草苗的老家奈良正面臨「崩潰危機」，稱「奈良正在哭泣」；北海道也有酒店五天內遭大規模退訂。

中國駐日使館26日深夜在微信公眾號公告稱，近年來，日本治安環境持續惡化。今年7月以來，駐日使領館接到的中國公民被歧視類案件求助明顯增加，11月尤為突出。駐日本大使館和各總領館第一時間向日方提出交涉，要求盡快破案，嚴懲兇手，切實保護中國公民合法權益。目前多起案件仍未偵破，施暴者尚未受到法律制裁。

中國駐日使館再次提醒中國公民近期避免前往日本，提醒已在日中國公民切實提高安全防範意識，加強自我保護。如遇針對性、歧視性案件，請注意保存證據，及時報警並聯繫駐日使領館尋求協助。此前，11月14日，中國駐日使館曾提醒中國公民近期避免前往日本。

另據觀察者網引述日本集英社報導，中國遊客銳減，日本旅遊業或迎「最冷」春節，該報導並以「奈良在哭泣」形容高市早苗的老家奈良，因中國遊客退訂潮，當地旅遊業正面臨「崩潰危機」。

據統計，2024年奈良接待遊客1487萬人，過夜遊客數量達到203.8萬人，創15年來最高紀錄。推動數據上漲的關鍵力量是外國遊客，其中，中國遊客人數占比高達45.2%，中國客源若持續銳減，其影響將是巨大的。

另據紅星新聞報導，北海道旅遊市場也遭遇重創，一家名為「薄野」（Susukino）的酒店稱，每逢中國春節及2月「札幌冰雪節」期間，中國遊客占比顯著攀升。如今受局勢影響，僅他們一家就在五天內遭大規模退訂。此外，中國遊客12月及之後預訂量也已顯著低於預期，「取消潮」恐波及整個冬季旺季。