中嗆日升級 黃海軍演延長8天 傳福建艦參與

日本首相高市早苗「台灣有事說」不改，中國文攻武嚇就不停，黃海實彈軍演26日起再延八天。圖為過去黃海軍演畫面。（中新社）

日本 首相「台灣有事」言論掀外交戰，中國文攻武嚇不停，原本從17日到25日在黃海中南北分區不間斷疊加的實彈軍演，26日起再延長八天。此外，解放軍 明年3月1日起全軍統一製發「中國人民解放軍預備役人員證」，將助力軍隊實現精準管理與快速徵召。人民日報26日則發文強調，日本唯有恪守「和平憲法」才能取信世界。北京當局連串動作，嗆日意味濃厚。

綜合媒體報導，中日關係緊張持續之際，解放軍近期於黃海展開各種軍事演練。據中國海事局網站消息，連雲港海事局發布航行警告，11月26日至12月3日每日8時至18時，黃海南部部分海域進行射擊試驗，禁止駛入。

自11月起，解放軍在黃海中、南、北部三個區域展開密集軍演，幾乎沒間隔：17日至19日，在黃海中部實施三天實彈射擊；18日至25日，在黃海南部八天展開實彈演習；23日到12月7日，渤海及黃海北部繼續封海14天，加上26日起至12月3日在黃海南部射擊試驗，兩周內黃海三個熱區幾乎全覆蓋，軍演區域從南到北接連不斷，時間互相疊加。

據分析，最新黃海演習安排範圍，與之前公布18日至25日實彈射擊區域相同，顯示連續性、針對性。與往年相比，今年演練節奏明顯加快，甚至被稱為加強版，外傳福建艦航母編隊也參與黃海多科目訓練。

中國明年製發啟用「解放軍預備役人員證」，聲稱要加強維穩備戰。（取材自百度百家）

新華社26日則報導，經中共 中央軍委批准，解放軍全軍從明年3月1日起，製發啟用「解放軍預備役人員證」。中央軍委會辦公室發出通知，要求各級高度重視證件發放工作，嚴密組織實施，嚴格依照規定辦理。

報導稱，預備役人員證為本芯證件式樣，具有較高的防偽性和通識度，是證明預備役人員身分的有效證件，證件號碼為系統生成的唯一身分號碼，發給「預備役人員法」頒布施行後，在解放軍依法服預備役的預備役軍官、預備役軍士和預備役兵。

有專家指出，新證件高防偽、易識別特性，將可大幅縮短戰時身分驗證與召集時間，從數日壓縮至數小時，顯見解放軍正加速建構快速動員體系。而此舉，或許也與近日中日外交風波有關。

中國在「武嚇」之餘，同時不忘「文攻」，中國官媒「人民日報」在國際評論欄目「鐘聲」26日以「恪守《和平憲法》，日本才有立世之本」為題指出，日本只有汲取歷史教訓，恪守國際法和本國《和平憲法》，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會，才是對自己負責、對世界負責。

文章批評日方，若偏離戰後秩序，將加深地區不安。也指稱日本部分政策與言行有背和平承諾，呼籲日方以實際行動消除鄰國疑慮。日方若一意孤行、一錯再錯，一切主張正義的國家和人民，都有權利對日本的歷史罪行進行再清算，都有責任堅決阻止日本軍國主義死灰復燃。