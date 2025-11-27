河南「東京大飯店」改名「開封歡迎您」 理由一看就懂

河南開封市的「東京大飯店」大招牌，近日被網民發現改為「開封歡迎您」。（取材自微博）

中日緊張局勢下，河南 開封市的「東京大飯店」大招牌，近日也被網民發現改為「開封歡迎您」，引起網路熱議。即將於明天在廣東珠海登場的「亞洲通用航空展」（簡稱「珠海通用航展」），也傳出拒絕日本 人參觀及日本媒體採訪的消息。

綜合媒體報導，開封是中國歷史名城，五代時期的後梁、後晉、後漢、後周及北宋相繼在此定都，被稱為「東京」。東京大飯店位於開封市鼓樓區迎賓路，曾是當地接待領導人的地方，又鄰近包公湖等景點，在80、90年代盛極一時，目前已關閉經營。

當地人表示，該飯店大廈水塔上面的金色招牌字樣，今年6月才剛修繕完畢，但近日路過時，發現整體換成了「開封歡迎您」。

對此，網民紛紛調侃「『東京夢華錄』也須改成『開封夢華錄』」、「『水滸傳』裡的「東京大相國寺」也改成『開封大相國寺』算了」、「這操作吧……只能說，多少讓人有點『精神斷崖』」、「6月還看見『店』字補回來了，以為老朋友要重新營業了。結果今天路過發現整塊都換成了『開封歡迎您』，一個時代徹底沒了」、「這得是多不自信，才能幹出這種連重名都怕的操作」、「更幽默的地方是--日本東京壓根沒人因為開封叫東京而焦慮，倒是咱自己先慌了」。

日本共同社報導，「珠海通用航展」主辦單位26日表示，鑑於日本首相高市早苗 日前在國會關於「台灣有事」的答辯，基於最近政治與外交理由，上級指示拒絕日本人入場。共同社原已取得的採訪許可證也被告知：「許可證已經失效」。

香港明報指出，知情者透露，多家申請採訪珠海通用航展的日本媒體駐華機構採訪申請被拒。珠海宣傳部稱，這次證件統一由航展主辦方審批，政府部門未收到關於拒批日本傳媒的指示，對於相關情況此前沒有聽說，將進一步了解。