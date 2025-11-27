中重映台片「賽德克·巴萊」 海報宣傳語：血戰日寇

中國將重映台灣電影「賽德克·巴萊」，海報宣傳語有「血戰日寇，粉碎日本軍國主義圖謀」。（取材自微博）

在中日緊張之際，中國將重映台灣電影「賽德克·巴萊」，中國版的海報宣傳語稱「血戰日寇，粉碎日本 軍國主義圖謀」。

據紫牛新聞、淘票票網站報導，由台灣導演魏德聖執導的史詩電影「賽德克·巴萊」上、下部於26日發布定檔預告及海報。

其中，「賽德克·巴萊（上）」將於12月12日在中國院線上映，「賽德克·巴萊（下）」將於12月13日上映。

中國版的電影海報上，寫著「血戰日寇，粉碎日本軍國主義圖謀」、「紀念台灣光復80周年」。

「賽德克·巴萊」於2011年在台灣首映，講述了1930年台灣賽德克族原住民 在莫那·魯道的領導下，發動霧社事件，並與日軍作戰的故事。電影分為上、下兩部，分別為「太陽旗」與「彩虹橋」。2011年10月，該片入圍第48屆金馬獎最佳劇情片及個人獎項共11項提名。 2011年11月獲得最佳劇情片獎，並另外獲得觀眾票選最佳影片等六項大獎榮譽，票房超過新台幣9億元（約2900萬美元），但在中國上映時票房不佳。

影片2012年首次在中國上映時，曾被中國媒體批評過於暴力與宣揚民族主義。「新聞晨報」稱，「嗜殺不能成就一部史詩片」、「過多的血腥殘忍描寫，減弱了反抗者一方的正義性」；鳳凰娛樂的評論稱，「凡是日本人就可惡，就格殺勿論，似乎「賽德克·巴萊」陷入了狹隘民族主義表現的泥沼。」

全國人大常委會會議今年10月通過設立「台灣光復紀念日」的決定後，官方10月25日在北京人民大會堂舉辦紀念台灣光復80周年大會。

日本首相高市早苗 11月初發表「台灣有事」相關言論，引發中日關係新一輪緊張，北京方面多次援引「開羅宣言」等歷史文件，主張對台主權不容干涉。